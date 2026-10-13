Homem é sequestrado e brutalmente agredido por três indivíduos

Por rondoniatual.com

Publicada em 13/10/2026 às 08h50

Um homem foi sequestrado e brutalmente agredido por três indivíduos na noite desta segunda-feira (12), em Ji-Paraná (RO). A vítima foi levada em um carro não identificado até as proximidades do anel viário, ao lado do rio Urupá, onde foi espancada e sofreu ferimentos graves.

O homem foi encontrado caído à beira da via, com grande quantidade de sangue nas roupas. Entre os ferimentos constatados estavam uma fratura exposta no braço esquerdo, um corte na testa e dores na região da nuca.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal para atendimento médico.

Segundo o relato feito, o homem estava tomando banho no rio Urupá quando foi abordado por três indivíduos. Conforme informou, os suspeitos exigiam informações sobre outra pessoa e, em seguida, o colocaram dentro de um veículo.

A vítima relatou que foi levada até as proximidades do anel viário, onde sofreu as agressões. Após o espancamento, os envolvidos a deixaram à margem da via e fugiram.

Até o momento, não há informações que esclareçam a motivação do sequestro e das agressões, nem a identidade dos envolvidos.

A polícia foi acionada, e o caso deverá ser investigado para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. As informações ainda são preliminares.