Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: “Socorram-nos, srs. bolsonaristas!”

Por Professor Nazareno

Publicada em 13/10/2026 às 09h30

Já confundiram a frase do título acima com um palíndromo: ou seja, poderia ser escrita tanto da direita para a esquerda como também da esquerda para a direita. E tudo daria na mesma coisa. Como na política! Mas não é! Após a divulgação dos resultados das últimas eleições, Rondônia e a sua suja e imunda capital, BOLSONARÓPOLIS, podem se achar no direito de exigir das futuras autoridades eleitas melhorias nas suas estruturas de Estado da Federação e também de uma capital de Estado. Quase cem por cento dos políticos eleitos são da extrema-direita bolsonarista e reacionária com duas raríssimas exceções, na Assembleia Legislativa estadual, de candidatas eleitas pela esquerda. Os eleitores de BOLSONARÓPOLIS, e consequentemente os de todo o Estado, não mediram esforços para “passar o trator” e dessa forma, quase 70 por cento dos votos válidos foram para essa ideologia política. E o que estes eleitores vão ganhar?

BOLSONARÓPOLIS, capital de Rondônia, é uma cidade arrasada. Precisa de tudo. Não tem saneamento básico, não tem água tratada, não tem porto rampeado no rio Madeira, não tem passagens aéreas disponíveis, não tem hospital de pronto-socorro e principalmente não tem nenhuma qualidade de vida. Há mais de 10 anos a cidade, segundo o Instituto Trata Brasil, está nas últimas colocações em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. No IPS, Índice de Progresso Social, BOLSONARÓPOLIS está, há três anos consecutivos, no último lugar dentre as 27 capitais do país. E nem precisa olhar esses números: basta dar uma voltinha pelas ruas podres da capital para ver a desgraça. Independentemente de palíndromos ou de ideologias, acredita-se que grande parte desses eleitores quer avanços para o grotão em que vivem. E esperam as melhorias.

Há quase meio século que tenho o desprazer de morar em BOLSONARÓPOLIS e, claro, pago religiosamente os meus impostos em dia. E nunca vi nesse tempo nada na cidade que pudesse compará-la com uma verdadeira capital. Não votei na extrema-direita, mas torço para que ela reorganize, a partir do próximo ano, as coisas por aqui. E tenho certeza de que os eleitores não votaram nesses candidatos por que alguns deles usaram o boné vermelho do MAGA ou porque alguns querem expulsar os pobres da cidade. O eleitor não quer saber de ideologia de gênero, das pautas LGBTQIA+. Eles não merecem um bom porto rampeado no rio Madeira? Quem não quer parar de beber água de bosta? Qual o eleitor pobre de BOLSONARÓPOLIS que não quer ter um bom hospital de pronto-socorro em vez de uma pedra, recentemente inaugurada? Pergunte-se a todos eles!

Não adianta se a autoridade é de direita ou se é de esquerda. O eleitor quer ser tratado com decência, com lisura e com respeito. Se nenhum desses candidatos eleitos fizer, nos próximos 4 anos, o que BOLSONARÓPOLIS precisa, essas eleições foram mais um engodo, uma farsa, uma mentira. Senhores senadores, senhores deputados federais, senhores deputados estaduais, senhor governador recém-eleito, mexam-se para nos tornar uma cidade mais habitável. Mexam-se para acabar com o vergonhoso pedágio na BR-364, lutem para diminuir o preço da energia que pagamos, apesar das inúmeras hidrelétricas que temos, trabalhem para termos passagens aéreas mais abundantes e menos caras. O atual governador é rondoniense da gema. Espera-se, assim, que ele tenha amor pelo seu rincão atrasado e subdesenvolvido e mude tudo. Salvem-nos, senhores! Eu não voto na direita, mas pararia de criticá-los se vocês trabalhassem por isso. Juro!

*Foi Professor em Porto Velho.

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