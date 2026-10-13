Reciclagem vira dinheiro e benefícios com nova tecnologia na capital

Por Sema

Publicada em 13/10/2026 às 09h27

Porto Velho ganhou uma nova forma de incentivar a reciclagem. O Recicla Pay, nome regional da solução tecnológica Retorna Machine, da Ambipar Triciclo, permite que moradores depositem embalagens recicláveis e convertam esses materiais em Pix e outros benefícios. A proposta é tornar a coleta seletiva e a logística reversa mais simples e acessíveis à população.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e da Agência de Regulação e Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV). A união das pastas fortalece a integração das políticas públicas de educação ambiental, gestão de resíduos, logística reversa e inovação.

Os equipamentos estão instalados em quatro pontos estratégicos da capital, sendo no prédio da Sema, Mercado Central, Terminal Rodoviário de Porto Velho e a Praça CEU. A escolha dos locais busca facilitar o acesso dos moradores e estimular a participação na reciclagem.

Mais do que uma máquina de coleta, o Recicla Pay funciona como ferramenta de educação e conscientização ambiental. Cada embalagem depositada corretamente deixa de ser descartada de forma inadequada e volta para a cadeia produtiva, contribuindo para a geração de trabalho, renda e preservação do meio ambiente.

Participação da população

Para o prefeito Léo Moraes, a implantação do Recicla Pay reforça uma gestão baseada em inovação, participação popular e responsabilidade ambiental. "Porto Velho está avançando com ações que aproximam a população das soluções para a cidade. A ferramenta mostra que reciclar pode ser simples, pode gerar benefícios e pode fazer parte da rotina de cada morador. Quando a população participa, a cidade inteira ganha".

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borim, destaca que o projeto vai além da instalação dos equipamentos. "O Recicla Pay é uma ferramenta de educação ambiental. Ele ajuda a mostrar, na prática, que o resíduo reciclável tem valor e não deve ser misturado aos rejeitos destinados ao aterro. Nosso objetivo é fortalecer a conscientização, estimular novos hábitos e envolver cada vez mais os portovelhenses na construção de uma cidade preparada para o futuro".

Como funciona

Para participar, o morador precisa baixar o aplicativo Ambipar Triciclo, disponível em android e iOS, fazer o cadastro e levar garrafas, latinhas, embalagens e outros materiais aceitos até um dos pontos de coleta. A máquina registra a entrega e converte o material em pontos ou créditos, que podem ser trocados por Pix e outros benefícios disponíveis no programa.

A pontuação varia conforme o tipo de material: garrafas plásticas valem 10 Tricoins; latas de alumínio, 15; aço, 10; embalagens longa vida, 5; vidro, 5; e plásticos PP/PE, 10 Tricoins. A cada 150 Tricoins acumulados, o usuário recebe R$ 1 via Pix. Pelo aplicativo, é possível acompanhar os pontos e consultar os benefícios disponíveis.

A iniciativa estimula uma mudança de comportamento. O que antes poderia ser descartado de forma inadequada passa a ser separado, entregue corretamente e reinserido no ciclo da reciclagem. Com essa novidade, Porto Velho começa a construir uma rede de pontos de incentivo à reciclagem, unindo tecnologia, educação ambiental, economia circular e participação social.