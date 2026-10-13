Homem é esfaqueado durante briga no Setor 7 em Jaru

Por jaruonline.com

Publicada em 13/10/2026 às 08h50

Uma briga entre duas pessoas terminou com um dos envolvidos esfaqueado na noite desta segunda-feira (12), na Rua Paraná, no Setor 7, em Jaru (RO).

De acordo com as informações repassadas à polícia, a ocorrência foi comunicada por volta das 23h03. A solicitante informou que recebeu uma ligação de sua mãe relatando que duas pessoas estavam brigando e que uma delas teria esfaqueado a outra.

No momento do chamado, a solicitante não estava no local e não soube fornecer informações sobre a identidade dos envolvidos nem sobre as circunstâncias da agressão.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da vítima ou sobre a identificação do autor da facada.