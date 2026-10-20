Homem é encontrado morto a tiros dentro de residência em Presidente Médici

Por rondoniatual.com

Publicada em 20/10/2026 às 08h30

Um homem identificado como Bruno de Lima, conhecido pelo apelido de “Metralha”, foi encontrado morto a tiros na tarde desta segunda-feira (19), em uma residência localizada na Rua Rio Branco, na região central de Presidente Médici, município próximo a Ji-Paraná (RO).

De acordo com informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h20, após funcionários do Hospital Municipal comunicarem a ocorrência envolvendo um homem atingido por disparos de arma de fogo.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram Bruno caído no chão da cozinha da residência, em meio a uma quantidade de sangue e aparentemente sem sinais vitais.

Segundo informações de testemunhas, elas foram até o imóvel para chamar Bruno. Ao entrarem no quintal, perceberam que uma das janelas de vidro estava quebrada. Ao olharem pelo local, visualizaram o homem caído no interior da casa e acionaram as autoridades.

Em uma avaliação preliminar, foram observadas lesões aparentemente compatíveis com oito disparos de arma de fogo. A quantidade e as características dos ferimentos deverão ser confirmadas por exames periciais.

Durante os trabalhos no local, a perícia técnica recolheu nove estojos de munição calibre .40, que serão submetidos à análise. Uma tornozeleira eletrônica também foi encontrada junto ao corpo da vítima.

Os policiais observaram ainda um boné preto com detalhe branco na aba, localizado nas proximidades do muro, na parte externa da residência. O objeto poderá ser analisado no decorrer das investigações para verificar se tem relação com o crime.

A área foi isolada para preservar possíveis vestígios. Equipes da perícia técnica e da Polícia Civil compareceram ao local e realizaram os procedimentos necessários. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

O caso foi registrado, em tese, como homicídio consumado e deverá ser investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a autoria ou a motivação do crime.

As circunstâncias da execução e a possível participação de outras pessoas deverão ser esclarecidas durante as investigações.