Homem acusado de tentar matar mãe e filha a facadas é perseguido e sofre acidente

Por rondoniatual.com

Publicada em 19/10/2026 às 08h30

Uma tentativa de homicídio registrada na noite deste domingo (18), no bairro 2 de Abril, em Ji-Paraná (RO), terminou com uma mulher ferida a facadas, perseguição por populares e um acidente envolvendo o suspeito pouco tempo depois, no bairro Jardim dos Migrantes.

Segundo as informações apuradas, o homem teria ido até a residência da mãe da ex-companheira, onde as duas estavam, e tentado atentar contra a vida delas. Durante a ação, a ex-mulher foi atingida superficialmente nas costas por um golpe de faca.

Após a agressão, o suspeito passou a ser perseguido por populares, e imagens em vídeo mostram momentos da perseguição. De acordo com as informações sobre a ocorrência, algumas pessoas teriam tentado atingi-lo com pedaços de pau.

Na tentativa de fugir, o homem deixou o local em uma motoneta, mas acabou sofrendo uma queda ao passar por um quebra-molas nas proximidades da praça do bairro Jardim dos Migrantes.

Ele foi encontrado ferido e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, após ser encaminhado ao Hospital Municipal, teria recusado a continuidade dos procedimentos médicos.

Posteriormente, o homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

A ocorrência foi registrada como suspeita de tentativa de homicídio e possível descumprimento de medida protetiva de urgência. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do ataque e a participação dos envolvidos.