Governador eleito inicia diálogo com TCE-RO para fortalecer gestão e resultados para a população

Por TCE-RO

Publicada em 07/10/2026 às 08h00

A poucos meses do início de um novo ciclo administrativo em Rondônia, o governador eleito Marcos Rogério escolheu o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) para realizar sua primeira visita institucional após a eleição.

Mais do que uma agenda protocolar, o encontro, realizado na tarde desta terça-feira (6/10), na sede do Tribunal de Contas, simboliza um movimento em direção a uma transição baseada no diálogo, no planejamento e na busca por soluções que fortaleçam a capacidade do Estado de atender às demandas da população.

Recebido pelo presidente do TCE-RO, conselheiro Wilber Coimbra, o futuro governador destacou o significado da visita e o respeito à instituição, reconhecendo o papel estratégico do Tribunal para a boa condução da administração pública.

SUSTENTABILIDADE DAS CONTAS ESTADUAIS

Durante a reunião, foram tratados temas que impactam diretamente a qualidade dos serviços públicos e a sustentabilidade das contas estaduais, como orçamento, equilíbrio fiscal, previdência, arrecadação, investimentos, despesas com pessoal, governança. Também estiveram em pauta áreas essenciais para a população, entre elas saúde, educação e segurança pública.

A agenda reforça uma compreensão cada vez mais presente na gestão pública moderna: órgãos de controle e gestores compartilham o mesmo objetivo de promover resultados concretos para a sociedade, por meio de decisões mais seguras, eficientes e transparentes.

Nesse contexto, Marcos Rogério destacou a importância da orientação técnica do Tribunal durante a transição governamental e ao longo da futura administração, que terá início em janeiro de 2027.

Para o presidente do TCE-RO, a iniciativa demonstra compromisso com o planejamento e com a construção de um ambiente institucional cooperativo. Wilber Coimbra ressaltou que o Tribunal permanece à disposição para orientar, dentro dos limites legais, ações que contribuam para uma transição equilibrada e para uma gestão pública capaz de impulsionar o desenvolvimento do Estado.