Espigão do Oeste abre licitação de R$ 887 mil para sinalização de trânsito

Por Assessoria

Publicada em 04/10/2026 às 13h19

A Prefeitura de Espigão do Oeste anunciou uma licitação estimada em R$ 887.036,91 para contratar serviços de sinalização de trânsito. O aviso do Pregão Eletrônico nº 099/CCP/2026 foi publicado nesta quarta-feira (30/09), no Diário Oficial do Cinderondônia.

A contratação abrange sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares. Segundo o aviso, a execução deverá observar o Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito e as normas técnicas aplicáveis.

O cadastramento de propostas começa em 1º de outubro e segue até as 8h30 de 15 de outubro. A disputa de lances está marcada para as 9h do mesmo dia, no horário de Brasília.

O procedimento adotará o critério de menor preço global e está vinculado ao Processo Administrativo nº 5640/SEMOD/2026. O edital pode ser consultado gratuitamente no Portal de Compras Públicas.

A publicação é assinada pela agente de contratação Elaine Batista Santos Gundlach. O aviso também disponibiliza o telefone (69) 99308-0534 para informações sobre o procedimento.

O valor divulgado é uma estimativa da contratação. O aviso não informa empresa vencedora, ruas que receberão os serviços ou data de início da execução; esses detalhes devem ser conferidos no edital e nas etapas posteriores do processo.