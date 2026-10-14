Entrega de ambulâncias e micro-ônibus amplia suporte aos pacientes da rede pública de saúde em Rondônia

Por Ludmary Nascimento

Publicada em 14/10/2026 às 15h57

O governo de Rondônia, em parceria com o governo Federal realizou nesta terça-feira, 13, a entrega de veículos destinados ao fortalecimento da assistência à saúde nos municípios rondonienses. A iniciativa contempla ambulâncias Tipo A, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na modalidade Unidade de Suporte Básico (USB) e micro-ônibus do Programa Mais Especialistas.

Ao todo, foram entregues 34 veículos, sendo: 5 ambulâncias Tipo A, 15 ambulâncias USB do Samu e 14 micro-ônibus, que contribuirão para ampliar a capacidade de atendimento e facilitar o deslocamento de pacientes que precisam acessar os serviços de saúde.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da cooperação entre os governos para ampliar a assistência nos municípios. “Essa entrega representa um reforço importante para a saúde pública de Rondônia. Com a parceria entre o governo do Estado e o governo Federal, ampliamos as condições de transporte de pacientes e fortalecemos o atendimento de urgência, facilitando o acesso da população aos serviços de saúde”.

A entrega representa um importante avanço na cooperação entre os governos Federal e Estadual e os municípios, com foco no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e na melhoria da assistência prestada à população. Os veículos vão reforçar o transporte sanitário e o atendimento de urgência, conforme a finalidade de cada modalidade.

Segundo o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Fábio Perondi destacou a importância dos veículos para ampliar o acesso aos serviços especializados, especialmente para pacientes que precisam se deslocar com frequência para realizar tratamentos. “Esses os veículos vão atender aos municípios do estado de Rondônia, com prioridade para o transporte de pacientes que realizam tratamento oncológico e hemodiálise. “Eles serão utilizados diariamente para garantir o deslocamento dessas pessoas até os serviços de saúde, contribuindo para a continuidade do tratamento e oferecendo melhores condições durante esse percurso”.

As ambulâncias Tipo A são destinadas ao transporte de pacientes sem risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Já as unidades de suporte básico do Samu são utilizadas no atendimento pré-hospitalar móvel de urgência, conforme os protocolos do serviço. Os micro-ônibus do Programa Mais Especialistas, por sua vez, ampliam as possibilidades de deslocamento de pacientes para consultas, exames e procedimentos especializados.

A entrega reforça a atuação conjunta entre o Governo de Rondônia, o Governo Federal e os municípios para ampliar o acesso aos serviços, melhorar as condições de transporte sanitário e fortalecer a rede pública de saúde em todo o estado.