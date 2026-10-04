Entre músicas e fantasias, Vila Kids encanta crianças no aniversário de Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 04/10/2026 às 15h59

Os olhos atentos ao palco e a ansiedade para ver de perto os personagens favoritos, foi o que marcou a noite deste sábado (3), em Porto Velho. Como parte da programação de encerramento das comemorações pelos 112 anos da capital, o show nacional Vila Kids transformou o espaço em um universo de fantasia, música e diversão, proporcionando às crianças momentos que prometem permanecer na memória.

Entre as atrações, apresentações de Uma Aventura Congelante e Patrulha Canina animaram o público e prepararam o clima para um dos momentos mais esperados da noite: a chegada das Guerreiras do K-pop. Para muitas crianças, a oportunidade de ver de perto personagens que acompanham suas brincadeiras e alimentam sua imaginação tornou a experiência ainda mais especial.

Foi assim para Emília Silva, que levou a filha ao evento para realizar um desejo da pequena, fã das Guerreiras do K-pop. Para a mãe, proporcionar esse encontro entre a fantasia e a realidade foi uma forma de compartilhar com a filha a alegria de viver uma noite diferente.

“Minha filha gosta muito das Guerreiras do K-pop, então resolvi trazer ela hoje para prestigiar e ver as personagens bem de pertinho”, contou Emília.

A expectativa também tomou conta de Sofia e Larisse, que acompanharam a programação com entusiasmo. As meninas mostraram que a magia do espetáculo começava muito antes das personagens subirem ao palco.

“Estou achando o show muito legal, e estou me divertindo muito”, contou Sofia.

Larisse, por sua vez, fez questão de garantir um lugar especial para acompanhar a apresentação mais aguardada, e ainda escolheu uma fantasia inspirada em uma das personagens.

“Consegui o primeiro lugar da fila para poder assistir às Guerreiras do K-pop. Vim fantasiada de Mira, mas minha preferida é a Rumi. Estou muito ansiosa para ver elas”, disse a menina.

As histórias de Emília, Sofia e Larisse representam um pouco do que a programação infantil buscou proporcionar: momentos de alegria, convivência e encantamento, nos quais as crianças puderam participar ativamente da festa e as famílias encontraram uma oportunidade de criar novas lembranças juntas.

Para a presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Débora Figueiredo, ver a participação e a felicidade do público é uma das maiores recompensas.

“É muito gratificante ver a alegria do público e saber que estamos contribuindo para criar lembranças especiais no aniversário da nossa cidade”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também ressaltou a importância de incluir atrações voltadas ao público infantil nas comemorações do município.

“Queremos que o aniversário de Porto Velho seja uma festa para todos, e nossas crianças merecem ter momentos especiais nessa comemoração. Fico muito feliz em ver essa participação e o carinho do público durante a programação”, afirmou o prefeito.