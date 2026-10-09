Empresa não paga salários dos funcionários, deputado Mendonça votado nos 52 municípios, vereador Zé Paroca eleito presidente da Câmara de Porto Velho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/10/2026 às 14h00

Representatividade – Uma conta que poucos políticos fazem, mas é importante para o futuro, a quem pretende se manter no segmento é o comparativo de votos entre os municípios. No caso do deputado-reeleito Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Corregedor Parlamentar da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ale), que foi o quarto mais bem votado nas eleições de 4 de outubro, méritos para sua equipe, pois recebeu votos em todos os municípios. Mendonça somou 26.107 votos e obteve excelente índice de votação no município de Alvorada do Oeste, 1.647,1% a mais em relação as eleições gerais de 2022, quando foi reeleito pela primeira vez (a mais recente foi a segunda reeleição). Em 2022 o parlamentar obteve 17 votos em Alvorada do Oeste e em 4 de outubro aumentou para 297 votos, 290. Jean Mendonça também obteve votações proporcionais expressivas em relação as eleições anteriores em Porto Velho, Alta Floresta, Alto Paraíso, Cabixi, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Colorado do Oeste, Costa Marques, Cujubim, Espigão do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, Presidente Médici, São Felipe do Oeste, Teixeirópolis, Vale do Anari, Urupá, Vale do Paraíso.

Irresponsabilidade – Os funcionários da empresa, que presta serviços (?!) para a Assembleia Legislativa (Ale), estão sem receber os salários de setembro, apesar de hoje ser dia 9 de outubro, uma sexta-feira e a segunda-feira (12), será feriado nacional. Os trabalhadores só irão receber 15 dias depois. Isso é legal? A Mesa Diretora da Ale-RO deve chamar os diretores da empresa à responsabilidade, pois compromete o nome dos deputados perante a sociedade, pois o que se deduz é que a Ale não está pagando a terceirizada que ignora o contrato com a Casa do Povo e, apesar de receber rigorozament4e em dia, não cumpre suas obrigações com os funcionários. Até parece que os trabalhadores do Legislativo estadual não se alimentam, não têm contas de água, luz, além aluguel e outros compromissos. O que está ocorrendo este mês não é ocasional, pois o mesmo já ocorreu em outras oportunidades. É o fim da rosca...

Responsabilidade – O governador-eleito de Rondônia, senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado não terá muitas dificuldades para ampliar a força de desenvolvimento econômico, social, político do jovem Estado. Com pouco mais de 4 décadas de emancipação político-administrativa, Rondônia, segundo PNAD-IBGE, dados referentes ao segundo trimestre deste ano, está em quarto lugar na taxa de desemprego no Brasil com 2,6%. A frente de o levantamento, estão Santa Catarina (2,1%,), Mato Grosso (2,2%) e Espírito Santo (2,3%). Rondônia está à frente do Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, e Roraima. A força econômica de Rondônia é uma realidade com destaque para o setor agropecuário, também com produção de grãos (soja, milho, café) em quantidade e com qualidade, além do leite.

Vereadores – Na manhã de hoje (9) os vereadores de Porto Velho estiveram reunidos para escolha da nova Mesa Diretora para o biênio 2027/28 em um acordo, que teria a participação de o prefeito Leo Moraes, presidente regional do Podemos, que foi eleito em 2024 e não elegeu nenhum vereador de sua composição partidária. A partir de 2025, o número de vereadores da capital foi ampliado de 21 para 23 membros e, para o primeiro biênio, 2025/26 foi eleito Gedeão Negreiros (PSDB), que permanecerá no cargo até o fim do seu mandato e será empossado João Uilson Guimarães de Souza (Avante), conhecido como “Zé Paroca”, eleito hoje (9). Quando o atual presidente Gedeão Negreiros foi eleito firmaram acordado que o próximo presidente seria o pastor Evanildo Ferreira (PSD), mas Zé Paroca foi eleito, tendo como vice Gedeão Negreiros, 2º vice-presidente Everaldo Fogaça (PSD), 3º vice Edmilson Dourado (União), 1º secretário Pedro Geovar (PP), 2º secretário Wanoel Martins (PSD) e 3º secretário Nilton Souza (PSDB).

Eleições – A partir de hoje (9) está liberada a Propaganda Eleitoral Gratuita no rádio e na TV. Teremos eleições em segundo turno no dia 25, e em Rondônia, somente a presidente da República, já que o governador foi eleito no primeiro turno, o senador Marcos Rogério (PL). A propaganda está liberada até o dia 23, dois dias antes das eleições. Os candidatos Lula da Silva (PT), atual presidente, e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Ambos têm direito a dois blocos diários nas emissoras de rádio das 7h às 7h10 (5 minutos para cada candidato) e das 20h30 às 20h40. Na TV das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Tanto no rádio como na TV as propagandas serão veiculadas das segundas-feiras aos sábados. Também tem as inserções de 30 e 60 segundos por dia para cada candidato, que também serão transmitidas de segunda a domingo.

Respigo

Yeda Chaves (União-PVH), Gislaine Lebrinha (PRD-São Francisco do Guaporé) Rosângela Donadon (PRD-Vilhena), Ribeiro do Sinpol (PRD-PVH) e Eyder Brasil (PSD-PVH), deputados estaduais não conseguiram a reeleição. São três mulheres e dois homens, sendo três do e dois de Porto Velho +++ Dos 24 deputados da atual legislatura, 21 disputaram a reeleição. E 16 conseguiram um novo mandato +++ Destaques para o PL, que reelegeu 7 deputados. E também para o PT, que reelegeu Cláudia de Jesus, de Ji-Paraná e elegeu a ex-senadora Fátima Cleide, de Porto Velho +++ A disputa, agora, é pela presidência da Casa de Leis. Há quem garanta, que será presidência será do PL, tem que sete dos 21 deputados. Já uma boa parcela dos analistas garante que a movimentação nos bastidores é grande e que teremos novidade +++ O Santos conseguiu um ótimo resultado em casa, ao empatar (2x2) com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Foi um jogo de dois tempos distintos com o Flamengo bem objetivo no primeiro tempo e o Santos eficiente no segundo +++ O Palmeiras venceu (1x0) o Bahia em casa, às duras penas. E ficou um ponto (61 a 60), atrás do líder, o Flamengo, que realmente vem jogando um ótimo futebol.

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