Eleição no exterior: veja países em que Lula ou Flávio Bolsonaro ganharam

O g1 realiza um levantamento de boletins de urna em diferentes partes do mundo, apresentando alguns desses resultados com antecedência e checando os dados com o TSE.
Os boletins de urna levantados até agora mostram Lula com vitórias em mais países, mas Flávio Bolsonaro à frente na soma dos votos, graças ao Japão, um dos maiores colégios eleitorais fora do país.
China, Austrália, Arábia Saudita e Finlândia estão entre os países em que Lula venceu. Já Flávio venceu em Japão, Israel, Tailândia e Emirados Árabes.
Veja a apuração com todas as parciais, inclusive dos países que ainda não finalizaram o anúncio de todas as urnas
Veja mais na tabela a seguir. Ela tem apenas os países que já finalizaram a apuração de todas as urnas:
Eleições no exterior
PaísLulaFlávio BolsonaroRenan SantosEscritor Augusto CuryZemaRonaldo CaiadoSamaraHertz DiasClariana BarãoRui Costa PimentaVeterinário Wilson GrassiEdmilson CostaLeonardo AvalancheTotal de votos
Alemanha5408132010917479882861469557.251
Austrália4.5622.579316329132124301421661018.130
Arábia Saudita5222621184
Catar14717315106411357
China367203282191321121646
Chipre24202514157
Coreia do Sul12372661611146
Croácia29171148
Dinamarca11661952841218551211.464
Egito461232
Emirados Árabes Unidos46965964562726332121.312
Eslováquia351335258
Eslovênia61252126198
Estônia14219893531190
Filipinas26332162
Finlândia47515522148101123216
Grécia19623062110101361493
Hungria33193121573211
Índia (1 de 2 seções apuradas)2426
Israel925232725724122703
Japão5.22224.6011.1951.55536759516459307359213140
Kuwait54125273
Líbano253811381349194910531751918
Malásia
Nova Zelândia
Palestina
Quênia
Romênia
Singapura
Síria
Tailândia
Taiwan
Turquia
Fonte: g1 com TSE
deslize para ver o conteúdo
O resultado oficial da apuração no exterior, assim como no Brasil, será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) somente após as 17h, no horário de Brasília.
Ao todo, quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior. Há urnas em 186 cidades de 134 países. A maior parte dos eleitores está concentrada em países como Estados Unidos, Portugal e Japão.
Silvana Reis blz? vc pode linkar essa matéria principal na consolidada que vc fez? entrou mto bem no google.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!