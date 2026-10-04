Eleição no exterior: veja países em que Lula ou Flávio Bolsonaro ganharam

Por G1

Publicada em 04/10/2026 às 14h57

O g1 realiza um levantamento de boletins de urna em diferentes partes do mundo, apresentando alguns desses resultados com antecedência e checando os dados com o TSE.

Os boletins de urna levantados até agora mostram Lula com vitórias em mais países, mas Flávio Bolsonaro à frente na soma dos votos, graças ao Japão, um dos maiores colégios eleitorais fora do país.

China, Austrália, Arábia Saudita e Finlândia estão entre os países em que Lula venceu. Já Flávio venceu em Japão, Israel, Tailândia e Emirados Árabes.

Veja a apuração com todas as parciais, inclusive dos países que ainda não finalizaram o anúncio de todas as urnas

Veja mais na tabela a seguir. Ela tem apenas os países que já finalizaram a apuração de todas as urnas:

Eleições no exterior

PaísLulaFlávio BolsonaroRenan SantosEscritor Augusto CuryZemaRonaldo CaiadoSamaraHertz DiasClariana BarãoRui Costa PimentaVeterinário Wilson GrassiEdmilson CostaLeonardo AvalancheTotal de votos

Alemanha5408132010917479882861469557.251

Austrália4.5622.579316329132124301421661018.130

Arábia Saudita5222621184

Catar14717315106411357

China367203282191321121646

Chipre24202514157

Coreia do Sul12372661611146

Croácia29171148

Dinamarca11661952841218551211.464

Egito461232

Emirados Árabes Unidos46965964562726332121.312

Eslováquia351335258

Eslovênia61252126198

Estônia14219893531190

Filipinas26332162

Finlândia47515522148101123216

Grécia19623062110101361493

Hungria33193121573211

Índia (1 de 2 seções apuradas)2426

Israel925232725724122703

Japão5.22224.6011.1951.55536759516459307359213140

Kuwait54125273

Líbano253811381349194910531751918

Malásia

Nova Zelândia

Palestina

Quênia

Romênia

Singapura

Síria

Tailândia

Taiwan

Turquia

Fonte: g1 com TSE

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O resultado oficial da apuração no exterior, assim como no Brasil, será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) somente após as 17h, no horário de Brasília.

Ao todo, quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior. Há urnas em 186 cidades de 134 países. A maior parte dos eleitores está concentrada em países como Estados Unidos, Portugal e Japão.

Silvana Reis blz? vc pode linkar essa matéria principal na consolidada que vc fez? entrou mto bem no google.