Eduardo Bolsonaro diz que vai transferir embaixada para Jerusalém em governo Flávio

Por NOTICIAS AO MINUTO

Publicada em 03/10/2026 às 09h45

Em vídeo publicado em seu canal oficial do You Tube, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que, no caso de vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o Brasil vai transferir sua embaixada em Israel para Jerusalém e entrará no Escudo das Américas, aliança de cooperação em segurança criada por Donald Trump que reúne países latino-americanos governados pela direita.

Ele também comparou as negociações sobre aquecimento global a discussões sobre "o sexo dos anjos".

"Não seremos um governo que vai perder uma chance. Tem que falar com Marrocos sobre a questão do Polisário [disputa territorial sobre o controle do Saara Ocidental], tem que falar sobre a mudança da embaixada para Jerusalém, tem que utilizar a condição de aliado extra-Otan, tem que retornar para os fóruns de combate ao antissemitismo, de memória do Holocausto", cita.

"Tem que conversar com a Abelardo de la Espriella [presidente da Colômbia] sobre a questão das colinas de Golã, tem que ter uma cooperação com a [presidente] Keiko Fujimori do Peru e com o [presidente Gustavo] Noboa do Equador, que está indo muito bem também, o [presidente] Santiago Peña lá do Paraguai, com a questão da criminalidade, o [presidente Rodrigo] Paz da Bolívia também, fazer parte do Escudo das Américas. É isso que é relação internacional", continua.

Segundo ele, relação internacional não é "ficar indo para a ONU, para Nova York, para Genebra, ficar dando discursinho, discutindo o sexo dos anjos, o aquecimento global."

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a anunciar em 2019 a mudança da embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, que acabou não se concretizando. Os palestinos reivindicam a parte oriental da cidade como capital de um futuro Estado Palestino. Israel reivindica a totalidade de Jerusalém.

Nas discussões da ONU, convencionou-se que o status de Jerusalém dependerá do resultado das negociações da solução de dois Estados.

O presidente americano Donald Trump, que implementa uma política pró-Israel, transferiu a embaixada americana para Jerusalém em 2018. Além dos EUA, apenas oito países do mundo transferiram suas representações de Tel Aviv para Jerusalém: Nauru, Palau, Guatemala, Honduras, Paraguai, El Salvador, Fiji, Papua-Nova Guiné e Somalilândia.

No vídeo, o ex-deputado se coloca como potencial ministro das Relações Exteriores no governo do irmão. "Ah, Eduardo, você está falando que você vai ser MRE (ministro das Relações Exteriores)? Não estou falando isso. Os ministros são anunciados pelo presidente Flávio Bolsonaro", diz.

"Só que acho que já deu para perceber que poder é diferente de diploma na parede... Eu consigo falar com diversas autoridades, consigo me mexer. A gente consegue colocar o Flávio na cara do gol na Casa Branca para falar com o Trump, para falar com o [secretário de Estado] Marco Rubio, para decretar o CV e o PCC como grupos narcoterroristas."

Eduardo lista que o irmão "já se encontrou com os chefes de Estado de Israel, Bahrein, Estados Unidos, Chile, Argentina". Ele cita anda que Flávio fez uma vídeochamada com Espriella, da Colômbia.

Como mostrou a Folha, em caso de vitória de Flávio, há uma avaliação de que Eduardo sairia muito fortalecido, após o lobby por medidas de Trump contra o governo Lula, e seria difícil negar o comando do Itamaraty se ele o quisesse. Mas uma alternativa em discussão seria Eduardo assumir a Embaixada do Brasil em Washington.

A campanha de Flávio afirma que Eduardo não fala pelo candidato.

Grande parte do vídeo é dedicada a críticas ao Itamaraty e ao embaixador Orlando Leite Ribeiro, que era titular da embaixada do Brasil em Madri. Eduardo mostra um áudio em que o embaixador se dispõe a ajudar Lulinha, filho do presidente Lula que se mudou para a Espanha em 2025, a encontrar uma escola para os filhos. Ele acusou o diplomata de colocar um carro oficial à disposição de Lulinha.

"No que depender de mim, o embaixador Orlando Leite vai sair da Espanha e a gente vai ver um local muito interessante para ele", diz Eduardo. A embaixada do Brasil na Espanha, no entanto, atualmente é chefiada por Luiz Alberto Figueiredo.

Procurado, Ribeiro negou que tenha colocado o carro à disposição. "Como funcionário de Estado, sirvo a todos os governos com a mesma lealdade, dedicação e profissionalismo. Uma das atribuições de uma embaixada é prestar, dentro de suas competências e possibilidades, apoio aos cidadãos brasileiros no exterior", disse.

"O apoio efetivamente prestado pela embaixada restringiu-se à atuação normal de seu setor educacional. Em dois dias de visitas previamente organizadas a escolas, uma funcionária desse setor acompanhou as brasileiras, utilizando o carro de serviço. Em outras visitas a colégios, realizadas por conta própria, não houve participação de funcionário, veículo ou motorista da embaixada."

Em vídeo anterior, Eduardo mencionou que, quando se mudou para os EUA, não teve nenhum apoio de diplomatas.

Em sua fala na quarta-feira (30), o ex-deputado voltou a levantar a possibilidade de uma caça às bruxas no Itamaraty, afirmando que alguns diplomatas sabotaram o governo de seu pai. "Eu já adianto a vocês, tive o trabalho de olhar todos os embaixadores. Quem que foi removido de onde, quem é que o Lula deu prioridade", diz.

"Está na hora de dar uma faxina nesse Itamaraty, porque senão vai continuar sendo esse negócio: servir filho do Lula, servir Fábio Porchat [humorista que gravou um vídeo em uma embaixada], ou pior, boicotando o governo Bolsonaro. Eu estou de olho no MRE, bem de pertinho. Quem dá vida boa para bandido é cúmplice de bandido. Não vai ter vida boa com o governo Bolsonaro 2.0. Ah, mas não vai mesmo."