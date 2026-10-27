Diagnóstico avalia potencial de IG da banana do Vale do Jamari

Por sebrae

Publicada em 27/10/2026 às 13h50

O Sebrae e instituições parceiras realizaram, no dia 15 de outubro de 2026, uma reunião para apresentar e discutir o diagnóstico de potencialidades da banana produzida no Vale do Jamari. A iniciativa busca avaliar as características do produto e do território para uma possível obtenção do reconhecimento de Indicação Geográfica (IG), instrumento que valoriza produtos vinculados à sua origem geográfica e às particularidades da produção local.

Durante o encontro, foram apresentados os objetivos do estudo, que pretende identificar os diferenciais da banana cultivada na região, considerando fatores como as condições ambientais, os sistemas de produção, o conhecimento dos produtores e a tradição agrícola do território. O diagnóstico também permitirá reunir informações técnicas que subsidiarão a análise da viabilidade de um futuro processo de reconhecimento da IG.

A reunião contou com ampla participação de representantes dos setores público e privado, reunindo autoridades municipais, gestores públicos, secretários municipais de Agricultura, dirigentes e técnicos da Emater-RO, representantes de entidades e associações, instituições parceiras, produtores rurais, empresários e demais atores ligados ao desenvolvimento agropecuário da região do Vale do Jamari. A diversidade de participantes reforçou o caráter colaborativo da iniciativa e a importância do engajamento coletivo para a construção do diagnóstico e para o fortalecimento da cadeia produtiva da banana.

Valorização da produção e da identidade regional

A ação representa um importante passo para a valorização da produção regional e para o fortalecimento da cadeia produtiva da banana no Vale do Jamari. Além de evidenciar as características que distinguem o produto no mercado, a iniciativa contribui para reforçar a identidade territorial da região e ampliar o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos produtores locais.

Durante as discussões, foi destacado que a obtenção de uma Indicação Geográfica pode gerar benefícios significativos para o setor, como agregação de valor ao produto, fortalecimento da competitividade, ampliação da visibilidade da produção regional e criação de novas oportunidades de acesso a mercados. O reconhecimento também pode contribuir para a diferenciação comercial da banana produzida no território, fortalecendo sua reputação e ampliando suas possibilidades de inserção em mercados mais exigentes.

Outro aspecto abordado na reunião foi a importância de identificar e documentar as características que tornam a banana do Vale do Jamari única, evidenciando elementos relacionados ao ambiente de produção, ao saber-fazer dos produtores e à tradição agrícola regional. Esse trabalho contribui para preservar a identidade local e valorizar o conhecimento acumulado ao longo das gerações.

Próximas etapas do diagnóstico

A iniciativa segue metodologia semelhante à aplicada recentemente no diagnóstico de potencialidades da mandioca do Baixo Madeira para obtenção de Indicação Geográfica. Assim como naquele processo, o estudo da banana do Vale do Jamari busca identificar atributos diferenciados do produto, sua relação com o território, a tradição produtiva local e os elementos capazes de fundamentar um futuro reconhecimento, fortalecendo a identidade regional e ampliando oportunidades para os produtores. A experiência desenvolvida no Baixo Madeira pode ser conferida na matéria: “Sebrae e parceiros iniciam diagnóstico para avaliar potencial de Indicação Geográfica da mandioca do Baixo Madeira”.

A construção do diagnóstico conta com a participação dos diversos atores da cadeia produtiva, fator considerado essencial para garantir que o levantamento represente de forma fiel a realidade do território e suas potencialidades. O trabalho conjunto também fortalece a articulação institucional necessária para futuras ações voltadas ao desenvolvimento do setor.

Como encaminhamento, foram definidas as próximas etapas do estudo, que incluem a coleta de informações complementares, visitas técnicas e a consolidação dos dados necessários para avaliar a viabilidade da IG. Os resultados servirão de base para futuras decisões relacionadas à organização dos produtores, à definição dos diferenciais da banana produzida no Vale do Jamari e às demais etapas necessárias para um eventual pedido de reconhecimento junto ao INPI.

A iniciativa reforça o compromisso do Sebrae e dos parceiros com o desenvolvimento territorial sustentável, promovendo ações que valorizam os produtos regionais, fortalecem os produtores locais e estimulam a competitividade da agricultura rondoniense. O diagnóstico representa um importante avanço na busca pelo reconhecimento das potencialidades da banana do Vale do Jamari, destacando sua relevância econômica, social e cultural para a região.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).