Deputado Pedro Fernandes se reúne com o secretário de Saúde para tratar da descentralização da saúde em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 31/10/2026 às 08h10

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) se reuniu, na quinta-feira (29), com o secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira dos Santos, e com o coordenador-geral das Secretarias Executivas Regionais, Claudiomiro Alves dos Santos, para discutir a importância da descentralização da saúde em Rondônia, com destaque para o Vale do Jamari.

Na pauta, o fortalecimento do atendimento regional, a ampliação do acesso a especialistas, exames e cirurgias e a integração entre os municípios. O objetivo é reduzir deslocamentos e oferecer uma saúde mais próxima e resolutiva à população.

A descentralização da saúde é uma das prioridades do mandato de Pedro Fernandes, que atua pela ampliação das cirurgias e pela redução da fila de espera do SUS.

“Saúde tem que chegar perto de quem precisa. Quando o atendimento é regional, a família deixa de percorrer longas distâncias para conseguir uma consulta, um exame ou uma cirurgia. Vamos seguir trabalhando com a Secretaria de Saúde para que isso aconteça”, afirmou Pedro Fernandes.