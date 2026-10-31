Por Assessoria

Publicada em 31/10/2026 às 08h56

Duas escolas da rede municipal foram premiadas na cerimônia estadual do Programa Avança Rondônia (ProAR), realizada na terça-feira (27), em Porto Velho.

A Escola Aurélio Buarque de Holanda, no Seringal, recebeu o Prêmio Aprendizado de Excelência. Essa categoria reconhece as escolas com os melhores resultados no Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero).

A Escola Tancredo de Almeida Neves, no Distrito de Boa Vista do Pacarana, recebeu o Prêmio Superação e Crescimento. Esse prêmio é dado às escolas que mais avançaram nos indicadores de aprendizagem em relação ao ano anterior.

As duas unidades ficam na zona rural. O reconhecimento é resultado do trabalho de professores, equipes escolares, estudantes e famílias.

O ProAR é um programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Nas escolas municipais premiadas, o recurso previsto é destinado a ações de melhoria da aprendizagem.