Colisão entre carro e caminhão deixa idosa e criança feridas na RO-010

Por Pimenta Virtual

Publicada em 31/10/2026 às 09h00

Mulher de 74 anos e menino de 8 anos sofreram ferimentos após a colisão na noite de sexta-feira (30). Bombeiros identificaram suspeitas de fraturas e possível hemorragia interna na idosa. O motorista do carro saiu ileso.

Uma idosa de 74 anos e um menino de 8 anos ficaram feridos em um acidente envolvendo um Fiat Uno e um caminhão na noite desta sexta-feira, 30 de outubro de 2026, na RO-010, entre Pimenta Bueno e Rolim de Moura, em Rondônia. A colisão aconteceu por volta das 20h e provocou a interdição da rodovia nos dois sentidos.

Conforme as informações levantadas pelo Pimenta Virtual, a equipe de reportagem acompanhou a ocorrência no local e obteve informações diretamente do Corpo de Bombeiros Militar de Pimenta Bueno sobre as condições das vítimas.

A mulher de 74 anos estava consciente durante o atendimento, mas apresentava diversos hematomas pelo corpo. Segundo os bombeiros, havia suspeita de fratura nas costelas e de hemorragia interna, situações que exigem avaliação médica para confirmação.

No banco traseiro do Fiat Uno estava um menino de 8 anos, que também sofreu escoriações e hematomas em diferentes partes do corpo. A equipe de resgate identificou ainda uma possível fratura no fêmur direito da criança.

O motorista do automóvel, pai do menino, não sofreu ferimentos.

As informações repassadas pelos bombeiros também esclareceram um detalhe divulgado inicialmente sobre o acidente. Os primeiros relatos apontavam que a mulher teria sofrido fraturas nas pernas. Entretanto, durante o atendimento, os socorristas não identificaram sinais aparentes dessas fraturas na idosa. A suspeita de lesão no fêmur estava relacionada à criança.

No local, também surgiram relatos de que os ocupantes do carro poderiam estar sem o cinto de segurança no momento da colisão, o que teria provocado deslocamentos bruscos dentro do veículo.

Essa informação, porém, não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros nem pelas autoridades responsáveis, e ainda não é possível estabelecer se os ocupantes utilizavam os dispositivos de segurança.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Enquanto os profissionais de resgate prestavam atendimento às vítimas, os policiais militares atuavam na organização do trânsito e nos procedimentos relacionados ao acidente.

A rodovia permaneceu totalmente interditada durante o atendimento, com o tráfego interrompido nos dois sentidos. Os policiais também aguardavam a chegada da perícia para os levantamentos necessários.

Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre o resultado dos exames médicos da idosa e da criança.

As causas da colisão entre o caminhão e o Fiat Uno ainda são desconhecidas e deverão ser esclarecidas após a conclusão dos levantamentos realizados pelas autoridades.