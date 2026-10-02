Denarc apreende 5 kg de skunk e prende suspeito em imóvel na zona leste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/10/2026 às 14h22

Uma motocicleta, vários aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico foram apreendidos por investigadores do Departamento de Narcóticos (Denarc) durante uma ação realizada no bairro Mariana, na zona leste de Porto Velho. No mesmo imóvel, os policiais encontraram 5 kg de skunk.

Luciano de 25 anos, foi preso no endereço, localizado na rua Macklaren. Ele é apontado como responsável pelo armazenamento e pela distribuição dos entorpecentes naquela região.

Segundo as informações da investigação, o imóvel seria utilizado pelo Comando Vermelho como ponto de armazenamento de drogas. A identificação do endereço ocorreu no decorrer de apurações conduzidas pelo Denarc contra a atuação de facções criminosas na capital.

Além dos 5 kg de skunk, foram localizados outros materiais relacionados à atividade investigada. A motocicleta apreendida também é apontada como veículo utilizado nas transações.

As investigações permanecem em andamento para identificar outros integrantes do grupo que estariam atuando juntamente com Luciano.