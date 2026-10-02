TCE-RO apura contratações de R$ 3,17 milhões para material didático em São Francisco do Guaporé

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/10/2026 às 15h09

Duas contratações destinadas à aquisição de material didático para a rede municipal de ensino de São Francisco do Guaporé, que juntas alcançam R$ 3.169.145,89, serão examinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). Os procedimentos foram realizados sem licitação e deverão ter a documentação apresentada pela administração municipal.

O município terá dez dias, a partir da notificação, para encaminhar ao Tribunal os processos administrativos relacionados às compras. Também será permitido à administração apresentar esclarecimentos sobre as contratações.

A fiscalização foi determinada após uma denúncia encaminhada à Ouvidoria levantar questionamentos sobre a existência de condição que impedisse a competição entre fornecedores. A manifestação também apresentou dúvidas relacionadas à exclusividade dos materiais adquiridos e aos valores cobrados.

Ao analisar as informações recebidas, o TCE-RO considerou necessária uma apuração mais aprofundada. O objetivo será verificar se havia justificativa legal para a contratação direta e se os preços pagos são compatíveis com os materiais destinados à rede municipal de ensino.

Com o acesso à documentação, deverão ser examinados os itens adquiridos, os critérios utilizados para a escolha dos materiais e a forma como os respectivos valores foram estabelecidos.

A apuração tramita no Processo nº 01823/26. A relatoria está sob responsabilidade do conselheiro substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva, que atua em substituição regimental ao conselheiro Edilson de Sousa Silva.

A decisão que determinou a fiscalização não considera, neste momento, as contratações ilegais nem reconhece eventual prejuízo aos cofres públicos. Essas questões ainda serão analisadas após o exame dos documentos e das informações apresentadas pelo município.