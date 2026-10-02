Domingo é dia de eleições gerais, candidatos intensificam campanhas, disputa ao Governo e Senado estão equilibradas

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/10/2026 às 14h00

Eleições – A Hora “H” está chegando e não há como deixar de abordar o assunto devido a sua importância para o País, com a disputa pela presidência da República; a governador nos Estados, além do Congresso Nacional (Senado e Câmara), e as Assembleias Legislativas. Não teremos eleições municipais (prefeito e vereador), que foram realizadas em 2024 e, desde janeiro de 2025 estão governando para um período de 4 anos. Em casa, no trabalho, no lazer, no boteco, dentro do ônibus, não importa onde, o assunto predominante são as eleições programadas para domingo (4), quando serão reeleitos e eleitos senadores (duas das três vagas), deputado federal (em Rondônia oito cadeiras) e Assembleias Legislativas. Rondônia tem 24 cadeiras no Legislativo Estadual e 21 deputados estão em busca de um novo mandato.

Campanha – Circular nas ruas e avenidas de porto Velho, por exemplo, seja no centro ou nos principais bairros (Zonas Leste e Sul), dependendo do horário está mais complicado. O trânsito na capital é difícil. Motoqueiros (não confundir com motociclistas), abusam da velocidade, ultrapassam pela direita, estacionam em locais proibidos, não respeitam semáforos, dentre outras irregularidades. Desde o início da semana é difícil circular em cruzamentos de as principais vias (ruas e avenidas) no centro e bairros. Nos locais estão as conhecidas “formiguinhas” com bandeiras em punho e, via de regra um veículo de som com decibéis bem acima do tolerável deixando o trânsito mais difícil do que é normalmente e prejudicando os tímpanos devido ao volume elevado do som. Na maioria de os cruzamentos ficam “formiguinhas” de vários candidatos em um autêntico clima de carnaval. E quem está por perto sofre com o barulho, em alguns casos até, além de o horário normal.

Governador – A disputa pela sucessão estadual está entre as prioridades do eleitorado de Rondônia. Estão na “briga” seis candidatos e, a princípio, de acordo com pesquisas realizadas desde o início da campanha, quatro deles com chances reais de sucesso e demais não podem ser descartados. Dois são ex-prefeitos e governaram durante dois mandatos seguidos. Hildon Chaves (UB) governou Porto Velho durante oito anos. Adailton Fúria foi eleito prefeito de Cacoal, se reelegeu em 2024 e renunciou este ano, dentro do prazo legal, para poder concorrer ao cargo de governador. O senador Marcos Rogério, que foi eleito em 2022 com mais de 324 mil votos, o mais bem votado na ocasião é um dos candidatos. O PT que sempre teve em torno de 20% dos votos em Rondônia tem como candidato o ex-deputado federal, Expedito Netto. Também estão concorrendo o advogado e jornalista Samuel Costa (PSB) e Pedro Abib, do MDB.

Senador – Já para senador (duas das três vagas) estão concorrendo dez candidatos, boa parte em condições de se eleger. As vagas pertencem ao senador Marcos Rogério, que também preside o PL em Rondônia, que é candidato a governador, e a Confúcio Moura, do MDB, que está abandonando a política partidária. Pelas pesquisas estão bem colocados os deputados federais Fernando Máximo (PL) e Sílvia Cristina, presidente estadual do PP; ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado, Mariana Carvalho, ex-vereadora de Porto Velho e ex-deputada federal, do Republicanos, e o pecuarista Bruno Scheidt (PL). Também estão concorrendo o engenheiro Thulio Castro (Missão). O PT tem como candidata a jornalista Luciana Oliveira e o PSB a indígena Neidinha Suruí,. O PSD, partido presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha, concorre com o ex-secretário de Estado, Luís Fernando.

Senador II – Não há como negar, e as pesquisas, sérias, realizadas desde o início da campanha eleitoral apontam como candidatos com mais possibilidades de sucesso de Sílvia Cristina, Fernando Máximo, Acir Gurgacz, Scheidt, que tem seu nome vinculado ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro estão sendo os mais citados. Mas isso não quer dizer que a tendência será confirmada nas urnas no domingo. A governador não há como ignorar que teremos segundo turno. Nenhum dos candidatos tem condições de receber 50% mais um dos votos válidos. AS eleições em segundo turno são diferentes. São somente dois candidatos. Se ocorrer de um candidato, por exemplo, ter dois votos e um eleitor resolver mudar sua opinião votando no adversário, o resultado será um a um, porque é um voto que soma e outro que deixa de ser do adversário. Cada voto é o equivalente a dois. Pensa nisso, analise.

Respigo

Hoje é feriado municipal em Porto Velho. O município está comemorando 112 anos de fundação. Comércio, repartições públicas estão fechadas ao público +++ Na área pública funcionam somente os órgãos essenciais. Mas na capital até por volta das 13 horas boa parte do comércio, principalmente nos bairros funcionam +++ Na quinta-feira a Justiça Eleitoral com apoio das policiais, Ministério Público realizou fiscalização em vários pontos de Porto Velho onde tinham concentrações políticas. Houve inclusive apreensões de veículos e aparelhos de sons incompatíveis com a flexibilidade da campanha política +++ O trabalho de fiscalização será intenso no domingo das eleições. Principalmente com a compra de votos, que sempre ocorre às imediações dos locais de votação +++ Em pelo sábado (3), véspera das eleições gerais no Brasil, a Seleção Brasileira, a “Selecinha” dos empresários tem um jogo amistoso, dentro da Data FIFA contra a “toda poderosa” Índia. O jogo será às 10 horas +++ Mas o final de semana tem como atração principal as eleições gerais. Segunda-feira (5) muita gente estará chorando, porque seus candidatos não foram reeleitos ou eleitos +++ E poucos estarão felizes, porque conseguiram reeleger ou eleger seus candidatos. No dia 25 tem mais, as eleições em segundo turno em vários Estados (governador) e provavelmente a presidente da República em nível de Brasil.

• Faltam 2 dias para as eleições. Você já escolheu seus candidatos aos diversos cargos que estão em disputa? Seu voto tem validade de 4 anos, por isso ao votar, use o cérebro, não o estômago.

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