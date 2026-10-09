Corrida Internacional Marco Zero 2026 abre inscrições e anuncia maior premiação do Brasil

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 13h50

A Corrida Internacional Marco Zero 2026 abriu oficialmente suas inscrições nesta quinta-feira (8), durante uma live realizada no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ji-Paraná (CDL). O lançamento reuniu o presidente da CDL de Ji-Paraná, Gederson Vigatti, a gerente do Sesc, Ilsandra Garcia, o secretário de Governo de Ji-Paraná, Yuri Mesquita, representando o prefeito Affonso Cândido, e o deputado estadual Laerte Gomes. O momento também contou com a presença de patrocinadores, apoiadores e embaixadores da Corrida Marco Zero.

Com uma premiação total de R$ 304 mil, a Corrida Internacional Marco Zero se destaca por oferecer a maior premiação do Brasil em prova de 10 quilômetros, consolidando Ji-Paraná no calendário nacional das grandes competições de rua.

Realizada pelo Sesc, CDL de Ji-Paraná e Prefeitura de Ji-Paraná, a competição será realizada no dia 22 de novembro, em uma edição especial que integra as comemorações pelo aniversário de Ji-Paraná. “A Marco Zero vai muito além de uma competição esportiva. É um evento que movimenta a cidade, atrai atletas e visitantes, fortalece o comércio, a rede hoteleira, restaurantes e diversos segmentos de serviços. Para a CDL, é uma grande satisfação fazer parte dessa realização e contribuir para um evento que projeta Ji-Paraná e mostra a força do nosso município.”, destacou Gederson Vigatti, presidente da CDL Ji-Paraná.

Representando o prefeito Affonso Cândido, o secretário de Governo Yuri Mesquita destacou a importância da competição para a projeção do município. “A Prefeitura de Ji-Paraná tem orgulho de fazer parte da Corrida Internacional Marco Zero. É um evento que coloca nossa cidade em evidência, movimenta a economia e fortalece Ji-Paraná como destino para grandes eventos esportivos. A realização de uma prova com essa dimensão e com a maior premiação do Brasil em 10 quilômetros mostra o potencial que temos para receber grandes competições”, declarou.

O deputado estadual Laerte Gomes destacou a importância da iniciativa para promover o município e o Estado. “É uma iniciativa que reúne esporte, saúde, turismo e economia e que gera benefícios para toda o Estado. É importante apoiar projetos como esse, que valorizam o município e contribuem para o desenvolvimento regional”, afirmou.

A gerente do Sesc, Ilsandra Garcia Almeida Lopes, reforçou: “em nome do presidente do Sistema Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio, Sr. Raniery Araújo Coêlho, o Sesc acredita no esporte como instrumento de qualidade de vida, fomentação, integração e transformação. E que temos a certeza de que a Corrida Internacional Marco Zero 2026 já é um grande sucesso e vai trazer circulação e movimentação para todo o comércio, não só em Ji-Paraná, mas em todo o estado de Rondônia”, frisou.

Modalidades de Inscrição

Com a abertura oficial, já estão disponíveis inscrições para o Pelotão Elite, Pelotão Rondoniense, Pelotão VIP, 1º lote do Público Geral, nas modalidades Competitivo e Participativo, com 2 mil vagas, e 1º lote de Inscrição Social, com 1 mil vagas. O segundo lote do Público Geral, com mais 2 mil vagas, está previsto para ser aberto no dia 17 de outubro.

Os profissionais da Segurança Pública e de órgãos de fiscalização e regulamentação de trânsito de Rondônia devem solicitar os cupons para se inscreverem no Pelotão SPDO.

Créditos Foto: Fotto Run