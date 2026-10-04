Coreia do Norte reconhece teste de mísseis em plena tensão com Seul

Por A Coreia do Norte reconheceu hoje ter realizado um teste de mísseis no sábado, um lançamento que

Publicada em 04/10/2026 às 15h01

O teste “foi realizado como parte dos esforços para treinar os soldados responsáveis pela operação do sistema de armas estratégicas hipersônicas no manuseio dos equipamentos”, explicou a agência estatal de notícias da Coreia do Norte, a KCNA.

O lançamento foi supervisionado pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un. O projétil, definido pela KCNA como um “míssil estratégico de alcance intermediário”, percorreu cerca de mil quilômetros até atingir o alvo no Mar do Japão (chamado de Mar do Leste pelas duas Coreias), de acordo com a agência.

O líder norte-coreano elogiou os oficiais e soldados responsáveis pelo lançamento e afirmou que esse tipo de teste constitui “uma forma de exercer a dissuasão”, segundo a KCNA.

O lançamento ocorreu duas semanas depois de Pyongyang disparar dois mísseis balísticos de curto alcance a partir da região de Wonsan, em direção ao Mar do Japão, com algumas horas de diferença, em 20 de setembro. O episódio foi interpretado como um possível protesto contra uma resolução da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que pedia a desnuclearização da península coreana.

O incidente acontece, além disso, em meio à escalada das tensões entre as duas Coreias, após a explosão de duas minas, em 21 de setembro, na Zona Desmilitarizada (DMZ), que separa os dois países. A explosão deixou dois soldados sul-coreanos gravemente feridos e outro com ferimentos leves.

Seul acusou Pyongyang de instalar os explosivos e exigiu um pedido de desculpas do regime norte-coreano. A Coreia do Norte negou qualquer envolvimento e acusou o país vizinho de mentir para justificar provocações na fronteira.