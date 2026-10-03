Coreia do Norte diz ter testado míssil com IA, que decidiu sobre o rumo do artefato:

Por G1

Publicada em 03/10/2026 às 09h39

A Coreia do Norte anunciou, neste sábado (3), que testou um míssil de alcance intermediário com inteligência artificial incorporada. A IA tomou decisões próprias sobre o rumo do artefato, segundo um comunicado assinado por Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Com o auxílio da IA, o míssil lançado no sábado "foi capaz de mudar sua trajetória de voo em baixa altitude", diz o comunicado.

"Em outras palavras, isso significa que não há como evitar esse ataque", afirmou Kim Yo-jong, apontada como possível sucessora do irmão e atual diretora do partido governista da Coreia do Norte.

Ela afirmou, ainda, que a "arma estratégica" foi testada durante um exercício em direção ao mar, ao largo da costa leste, utilizando o míssil de alcance intermediário, lançado de "uma subunidade de poder de fogo encarregada de uma missão especial exclusiva".

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Mais cedo, as Forças Armadas da Coreia do Sul haviam informado que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico que percorreu mais de 700 quilômetros em direção ao mar.

Kim Yo-jong não confirmou a distância percorrida pelo míssil, mas disse que a Coreia do Sul e Japão não têm capacidade de rastrear os artefatos norte-coreanos. Ela sugeriu que a distância foi maior, sem apresentar provas. "Sempre que aplicamos o modo de trajetória em ondas aos mísseis, o inimigo não conseguiu rastrear os alvos a partir de seus primeiros pontos de salto", disse.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou o exercício, disse sua irmã.

👉 A Coreia do Norte realizou testes de mísseis em mais de 10 ocasiões até agora neste ano. Pyongyang declarou, em algumas ocasiões, que vem testando novos tipos de sistemas de armas. Alguns dos testes ocorreram em retaliação a exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.