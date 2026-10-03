Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dá posse a novos conselheiros e elege mesa diretora

Por Rose Lopes/CCS

Publicada em 03/10/2026 às 09h06

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Ji-Paraná realizou, na última quarta-feira (30), sessão solene para posse dos conselheiros para o biênio 2026/2028 e a eleição da nova mesa diretora do colegiado. O evento ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP). A solenidade contou com a participação da Prefeitura […]

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Ji-Paraná realizou, na quarta-feira (30), sessão solene para posse dos conselheiros para o biênio 2026/2028 e a eleição da nova mesa diretora do colegiado. O evento ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP).



A solenidade contou com a participação da Prefeitura de Ji-Paraná, representada pela vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Família, Marley Muniz, e membros da sociedade civil, autoridades, profissionais da rede de proteção, adolescentes, familiares e convidados.



O CMDCA é um órgão público, integrado por representantes de segmentos variados da sociedade, que propõe, delibera e controla as diretrizes das políticas públicas municipais voltadas para a proteção integral de crianças e adolescentes. Ele é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.



Durante a cerimônia, também foi realizada uma homenagem à memória de Odete Alves, fundadora e presidente do Grupo Assistencial de Amigos de Ji-Paraná (Gaajipa), recentemente falecida. Nela, foi relembrada a trajetória, dedicação e contribuição à assistência social e defesa dos direitos de crianças, adolescentes e famílias do município.



A mesa diretora do conselho foi definida com Ana Paula da Silva Albuquerque (presidente), representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf); Angelita Farias Barbosa Nogueira (vice-presidente), da Fundação de Educação, Cultura e Desenvolvimento Empresarial e Social (Fundação JiCred/CDL);

E Angelita Aparecida Pereira (1ª secretária), membro do Centro de Integração Social Solidária Divina Providência; Maria Silvana Pereira da Silva (2ª secretária), servidora da Secretaria Municipal de Educação (Semed); Marcilene Patrício Ribeiro de Assis (1ª tesoureira:), integrante do Grupo Assistencial de Amigos de Ji-Paraná (Gaajipa) e Inês Maria Anastácio Vicente (2ª tesoureira), da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz).



O CMDCA é composto metade por membros da administração pública e metade pela sociedade civil, a mesa diretora reflete esse equilíbrio, que foi eleita por voto direto dos conselheiros titulares.