Coleta seletiva começa em Ji-Paraná com atendimento a 20 bairros

Por Natalino FS

Publicada em 07/10/2026 às 08h30

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), autorizou, na segunda-feira (5), a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (Coocamarji) a realizar a Coleta Seletiva no município. Nesta primeira etapa, o programa atenderá 20 bairros e os distritos de Nova Colina e Nova Londrina, com possibilidade de ampliação gradual para outras regiões.

A iniciativa tem como objetivo a destinação adequada dos resíduos recicláveis, fortalecer o trabalho dos catadores e incentivar a população a adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia.

Cronograma da Coleta Seletiva

A Coocamarji realizará a coleta em dias específicos da semana, seguindo as rotas definidas pela Semeia.

Primeiro Distrito

Segunda-feira: Centro, Urupá, 2 de Abril e Jardim dos Migrantes;

Terça-feira: Casa Preta, Dom Bosco e Parque São Pedro, até a Rua dos Acadêmicos;

Sexta-feira: Açaí, Novo Horizonte, Park Amazonas e Colina Park.

Segundo Distrito

Quarta-feira: Vila Jotão, Nova Brasília e Nossa Senhora de Fátima;

Quinta-feira: Riachuelo, São Pedro, Cafezinho, Mário Andreazza, Jorge Teixeira e o trecho entre a Avenida Aracaju e a Rua Xapuri.

Distritos

Aos sábados, a cada duas semanas: Nova Colina e Nova Londrina.

O cronograma e as orientações sobre a coleta serão apresentados aos moradores durante as ações de educação ambiental promovidas nos bairros contemplados pelo programa.

Separação correta dos resíduos

A participação da população é fundamental para o funcionamento da Coleta Seletiva. A sacola verde entregue pela cooperativa deverá ser utilizada exclusivamente para o armazenamento de materiais secos e recicláveis, como papel, papelão, plástico, metal e outros resíduos que possam ser reaproveitados.

Já os resíduos úmidos e os materiais que não são recicláveis devem continuar sendo destinados à coleta convencional.

A Prefeitura de Ji-Paraná reforça o convite para que os moradores participem da iniciativa, fazendo a separação correta dos resíduos e contribuindo para uma cidade mais limpa, sustentável e comprometida com a preservação do meio ambiente.