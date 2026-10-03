CMDCA convida população a participar da Pesquisa Pública da XIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Por assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 08h44

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, convida toda a população a participar da Pesquisa Pública da XIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A pesquisa tem como objetivo ouvir a população de Rolim de Moura, identificando as principais necessidades, desafios, problemáticas e sugestões de melhorias relacionadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes em nosso município.

As contribuições da comunidade serão importantes para subsidiar as discussões e a construção de propostas durante a XIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada nos dias 04 e 05 de novembro de 2026.

Famílias, crianças, adolescentes, profissionais, entidades e toda a comunidade podem participar! CLIQUE NO LINK ABAIXO E RESPONDA A PESQUISA.

Responda à pesquisa e contribua para a construção de políticas públicas cada vez mais alinhadas às necessidades de nossas crianças e adolescentes.