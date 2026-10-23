Chapa “Trabalho com Resultado” é registrada para as eleições do Sindler

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/10/2026 às 13h49

A Chapa 01, denominada “Trabalho com Resultado”, foi registrada para disputar as eleições do Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (Sindler). A composição tem Mirim Luiz de Brito como candidato à presidência e Raimundo Façanha Ferreira como candidato a vice-presidente.

A ficha de inscrição é datada de 20 de outubro de 2026 e apresenta carimbo de recebimento do dia 21. O documento reúne os candidatos à diretoria, aos conselhos Deliberativo e Fiscal e às representações sindicais, além dos respectivos suplentes.

Para a diretoria, foram inscritos José Miranda Pereira Filho, na área administrativa; Fernando Gomes Trindade, na financeira; Leandro Vicente Low Lopes, na jurídica; Maria de Lourdes Sousa de Oliveira, em Política Sindical; e José Morais da Silva, em Políticas Sociais. Nilce Madeira Casara concorre à diretoria de assuntos relacionados aos aposentados e pensionistas, enquanto Lenilson de Souza Gudes integra a chapa para a área de assuntos relacionados às câmaras municipais.

O Conselho Deliberativo tem como candidatos titulares Cleudomar Soares da Silva, Geraldo Batista, Ivo Antunes, Jorge Luiz Almeida Lemos e Lúcia Regina Cunha Souza. Para o Conselho Fiscal, os titulares inscritos são Marcus Antônio Loureiro do Nascimento, Pedro Soares de Oliveira e Sandro Francisco Cabral de Brito.

A composição também indica Helga Terceiro de Medeiros Chaves e Soniver Magalhães como representantes titulares na federação. Damião de Oliveira Figueira e Evamar Mesquita de Figueredo constam como candidatos a delegados sindicais, e Geovany Pedraza Freitas é o indicado para a representação junto ao Iperon.