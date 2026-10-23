SINTERO convoca técnicos federais pioneiros para atualização de dados. primeira convocação foi realizada em março deste ano

Por Camila Pinheiro

Publicada em 23/10/2026 às 14h27

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) reitera a convocação dos técnicos educacionais federais pioneiros que ainda não apresentaram a documentação necessária para a atualização dos dados pessoais e bancários, procedimento indispensável à expedição do precatório.

A primeira convocação foi realizada em março deste ano, quando o Sindicato chamou professores e técnicos para regularizarem suas informações, em cumprimento à determinação da juíza da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho.

Posteriormente, após novo despacho judicial relacionado ao processo de atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o SINTERO realizou uma conferência entre os nomes relacionados nesse processo e aqueles que constavam na relação do processo do IPCA-E. Durante a verificação, foi constatado que centenas de servidores ainda não compareceram à entidade para entregar os documentos exigidos e informar os dados bancários.

Diante disso, o Sindicato reforça a necessidade de que os técnicos educacionais federais pioneiros que não atenderam à primeira convocação procurem o SINTERO COM URGÊNCIA para regularizar a situação.

A apresentação da documentação dentro do prazo é fundamental para o andamento dos procedimentos necessários à expedição do precatório. Por isso, o SINTERO orienta os servidores que ainda não atualizaram seus dados a entrarem em contato com a entidade para obter informações sobre a documentação necessária e realizar a entrega.

A matéria com convocação pode ser conferida aqui