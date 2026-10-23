Prefeitura intensifica preparação de ruas para pavimentação no bairro São Francisco

Por Jefferson Baltar

Publicada em 23/10/2026 às 14h46

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou, na manhã desta sexta-feira (23), os trabalhos de preparação de ruas e avenidas do bairro São Francisco, no 2º distrito, para receber pavimentação asfáltica. Ao todo, mais de 4 quilômetros estão incluídos nos serviços, que avançam com o objetivo de melhorar a infraestrutura e garantir mais qualidade de vida aos moradores.

As equipes executam serviços de escavação, assentamento de pedra rachão, compactação e construção das camadas de base e sub-base, etapas fundamentais para garantir estabilidade e durabilidade ao pavimento. A intensificação dos trabalhos atende à determinação do prefeito Affonso Cândido (PL), que orientou a Semosp a acelerar a preparação das ruas para a chegada do asfalto.

Durante a execução, os trechos passam por adequações de acordo com as condições do terreno. Em alguns pontos, é necessário realizar o rebaixamento da rua; em outros, são feitos aterros para nivelar a superfície. Na sequência, as equipes aplicam a pedra rachão e a BGS (Brita Graduada Simples), formando a estrutura que posteriormente receberá o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material utilizado na pavimentação asfáltica.

Avanço dos trabalhos

De acordo com o diretor de Obras da Semosp, Bráulio Barbosa, os serviços seguem a programação estabelecida pela secretaria, com metas para ampliar os trechos preparados ainda neste ano. “Estamos com mais de 1.200 metros que já receberam a base. Queremos ainda este ano chegar aos 3 quilômetros. Sabemos que algumas ruas requerem um cuidado especial devido à grande umidade, mas estamos preparados. Nosso prefeito Affonso Cândido pediu para acelerar o trabalho”, destacou.

Sonho antigo dos moradores

O avanço das obras tem sido acompanhado de perto pela população do bairro São Francisco, que há anos reivindica melhorias na infraestrutura das ruas. Para o morador da rua Amapá, Maurício Torres, ver as máquinas trabalhando representa a concretização de um sonho aguardado por muitas famílias. “É emocionante ver as máquinas trabalhando. Alguns moradores recebem a equipe sem palavras para agradecer o trabalho feito. Na verdade, é o sonho de muitas famílias que vivem aqui. Durante muitos anos, essa foi a principal demanda do bairro, e hoje todos os moradores agradecem à Semosp”, afirmou.

A preparação adequada das vias é essencial para garantir melhores condições de tráfego e maior vida útil ao pavimento. Com a continuidade dos serviços, a Prefeitura de Ji-Paraná pretende ampliar gradativamente os trechos concluídos e avançar para a etapa de aplicação do asfalto, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores do São Francisco.