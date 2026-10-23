Horário Eleitoral termina hoje, motocicletas lideram nos acidentes em Porto Velho, Orçamento de Rondônia é de R$ 20,4 bi em 2027

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/10/2026 às 14h00

Eleições – A propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV termina hoje (23). Os comícios, que são raros no contexto atual, foram encerrados na quinta-feira (22). Carreatas, passeatas e distribuição de material de campanha serão encerrados no sábado (24), às 22 horas. A votação no domingo (25) terá início em Rondônia às 7 horas e encerrada às 16 horas e início da apuração. Em Rondônia, como já foram eleitos o governador e vice (Marcos Rogério e deputado delegado Camargo, respectivamente), os dois senadores (Fernando Máximo e Bruno Scheidt), os oito deputados federais e os vinte e quatro estaduais, só teremos eleições para presidente da República (Lula da Silva-PT, reeleição e Flávio Bolsonaro-PL, eleição, O eleitor só terá que acionar a urna eletrônica uma vez. A abstenção em Rondônia, no primeiro turno, foi elevada, 21,71% e provavelmente será maior nas eleições de domingo (25). Deixaram de votar no primeiro turno (4 de outubro), 274.695, número considerado elevado pela Justiça Eleitoral.

Motocicletas – Dados da Secretaria Municipal da Saúde (Semusa) relacionados de janeiro a setembro, indicam que durante o período 82% dos acidentes de trânsito em Porto Velho, tiveram motocicletas envolvidas. O Serviço Móvel de Urgência-Samu registrou no espaço de tempo, 353 atendimentos sendo que 292 com participação do veículo de duas rodas, ou seja, 82,72%. Há tempos a coluna alerta sobre os abusos cometidos por motoqueiros –não motociclistas– praticando inúmeras irregularidades como não respeitar semáforos, excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares, uso incorreto do capacete, do celular, por isso o número elevadíssimo de acidentes envolvendo motocicletas em Porto Velho. O prefeito Leo Moraes (Podemos), disse que “a segurança no trânsito exige ações do poder público e responsabilidade de todos que utilizam as vias”. Mas não é bem assim.

Acidentes – Desde o início do ano os acidentes vêm aumentando a cada mês, principalmente envolvendo motos de entregadores de mercadorias, os motoboys. O Samu contabilizou em janeiro, 184 acidentes, e julho, 225. Em comparativo de janeiro a setembro, o crescimento gira em torno de 92% nos atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Os números são preocupantes, mas o trânsito da Capital precisa de mais ações ostensivas-preventivas na fiscalização e orientação. Não basta colocar placas, sinalização de solo, de vagas verticais e horizontais, mas sim de orientação, organização. Os Agentes de Trânsito devem deixar a caneta e o bloco de multas de lado. O povo é displicente e teimoso, em sua maioria, por isso, além de orientar, organizar, se necessário for multar. Em casos extremos, apreender o veículo. “Os números mostram a necessidade de reforçar a atenção no trânsito. Respeitar a sinalização, evitar o excesso de velocidade e não realizar manobras arriscadas são atitudes que ajudam a prevenir acidentes”, argumentou o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres. Mas é necessário colocar gente nas ruas.

Orçamento – Caso o Orçamento 2027 seja aprovado o governador-eleito senador Marcos Rogério terá R$ 20,44 bilhões em seu primeiro ano de governo. São 9,62% superior ao deste ano. O orçamento está sendo analisado pela Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa, da Assembleia Legislativa (Ale), presidida pelo deputado Ezequiel Neiva (PL-Cerejeiras). O crescimento do orçamento de 2027, segundo Neiva, ocorre porque “Rondônia é um Estado que trabalha, que produz e que arrecada com eficiência, impulsionando a força do trabalho da nossa gente”. A ascensão dos valores do orçamento estadual vem desde 2024 (R$ R$ 16 bilhões), 2025 R$ 17,2 bilhões; 2026 R$ 18,6 bilhões e agora ultrapassando os R$ 20 bilhões.

Orçamento II – A análise da Lei Orçamentária Anual, a LOA para o exercício de 2027 teve início esta semana, segundo o deputado Ezequiel Neiva que coordena os trabalhos no Legislativo Estadual. Estão sendo analisados e debatidos a distribuição dos recursos e as dotações destinadas ao Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e devem continuar até o final do ano. “Os percentuais destinados aos Poderes e os órgãos autônomos já estão definidos por Lei, e os valores correspondentes precisam estar previstos na peça orçamentária. Ao final do exercício, os recursos que não forem utilizados podem ser devolvidos ao Executivo, conforme as regras aplicáveis”, explica Neiva.

Respigo

No domingo (25) o eleitor terá que votar para escolher quem será o presidente da República a partir de janeiro. Como são eleições em segundo turno, o eleitor terá que optar entre Lula da Silva (PT), atual presidente, que concorre à reeleição e o senador Flávio Bolsonaro (PL) +++ É necessário que o eleitor analise com o máximo de critério em quem votar, pois o eleito ocupará o cargo pelos próximos 4 anos. A preocupação é necessária, porque o eleitor tem que estar consciente de sua responsabilidade, do futuro do País +++ Não venda o seu voto. Quem vende não tem condições de cobrar, pois além de omisso foi corrupto como o corruptor +++ A reunião da Assembleia Legislativa, extraordinária, que deveria ocorrer na quinta-feira (22), às 10 horas foi cancelada. A pauta era extensa, mas ficou para ser analisada na sessão ordinária de terça-feira (27), a partir das 15 horas +++ Cruzeiro e Remo jogam hoje (23) às 20 horas. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

+++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

+++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412