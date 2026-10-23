Decoração de sala em 2027: cores e materiais que ganham espaço nos lares brasileiros

Por Redação

Publicada em 23/10/2026 às 15h13

A decoração de sala em 2027 aponta para encontros entre cores expressivas, superfícies naturais e móveis compatíveis com a rotina. As previsões cromáticas e a cobertura especializada de 2026 oferecem pistas para o próximo ano, mas não representam uma medição do que já está presente nas casas brasileiras. A leitura mais útil combina essas referências com orçamento, espaço disponível e hábitos dos moradores.

Nesse cenário, renovar não significa substituir tudo. Um estofado bem dimensionado, uma parede colorida ou a combinação de madeira com tecidos texturizados podem atualizar o ambiente. O desafio está em distinguir inspiração estética de escolhas que realmente favorecem conforto, organização e manutenção.

Cores para a sala em 2027: azul intenso e bases acolhedoras

A WGSN, em parceria com a Coloro, selecionou o Luminous Blue como cor de 2027. Trata-se de uma previsão de tendências, anunciada em 2025, e não de uma preferência comprovada entre consumidores brasileiros. O azul intenso oferece uma alternativa às composições inteiramente neutras, sobretudo quando aparece em pontos delimitados da sala.

Uma aplicação possível combina paredes claras, madeira de tonalidade média e azul em almofadas, quadros ou uma poltrona. Para intervenções maiores, uma parede de destaque permite experimentar a cor sem alterar todos os elementos. A iluminação deve entrar nessa decisão: amostras observadas durante o dia e à noite ajudam a avaliar mudanças de aparência.

Areia, bege quente e tons terrosos funcionam como contrapontos. A proposta não exige abandonar os neutros, mas acrescentar contraste com intenção, evitando que cada objeto dispute atenção.

Como dar personalidade à sala com cor e referências vintage

O relatório de tendências emergentes da Houzz de 2025 registrou aumentos de 325% nas buscas por “color drenching”, de 206% por esquemas de cores frias e de 104% por salas vintage. O primeiro termo descreve ambientes em que uma mesma cor ocupa diferentes superfícies, criando continuidade visual.

Esses números retratam buscas na plataforma nos Estados Unidos. Não equivalem a compras nem demonstram adesão brasileira, mas sinalizam interesse por interiores expressivos e referências do passado. Para o público brasileiro, ajudam a ampliar o repertório, sem transformar uma tendência internacional em regra doméstica.

Na prática, personalidade pode surgir da convivência entre móveis atuais e objetos com história. Uma mesa herdada, uma gravura ou cerâmicas artesanais acrescentam identidade sem exigir uma sala inteiramente temática. A repetição de uma cor entre essas peças ajuda a conectar épocas e estilos diferentes.

Como escolher o sofá pensando em cor, textura e circulação

Antes da escolha do estofado, convém mapear portas, passagens e distância entre os móveis. Modelos visualmente leves podem favorecer a composição, mas braços estreitos ou pés aparentes não compensam dimensões incompatíveis. Em versões retráteis, a área ocupada com o assento aberto também precisa entrar no planejamento.

O sofá concentra uma parcela importante da cor e da textura percebidas na sala. Por isso, o revestimento deve conversar com piso, cortina e tapete, sem necessariamente repetir o mesmo acabamento. Na comparação de sofás modernos para sala, medidas, configuração dos assentos e características do tecido ajudam a relacionar aparência e uso cotidiano. A escolha deve considerar também as orientações de limpeza e o acesso disponível para entrega.

Um estofado neutro permite variar acessórios; um modelo colorido pode assumir o protagonismo. Nenhuma alternativa é universalmente melhor: frequência de uso, presença de animais e disposição para manutenção pesam tanto quanto a paleta.

Madeira e texturas naturais na decoração da sala

Em março de 2026, a Casa Vogue destacou o retorno das texturas naturais, com madeira, pedra e tecidos como recursos de composição. Essa cobertura oferece um sinal editorial pertinente para 2027, sem comprovar crescimento de vendas ou presença generalizada desses materiais nos lares brasileiros.

Uma pesquisa da UFMG sobre madeira maciça e MDF revestido investigou relações entre percepção de naturalidade e escolha dos usuários. O tema ajuda a separar aparência e composição: um acabamento amadeirado pode participar da linguagem visual natural, mas não deve ser descrito como madeira maciça.

Já uma revisão publicada na revista Drvna industrija reuniu estudos sobre madeira em interiores e bem-estar. Os resultados precisam ser interpretados conforme os contextos avaliados, sem promessas de efeitos terapêuticos. Para a sala, a aplicação prática está na combinação equilibrada de superfícies lisas, tramas e veios, sem excesso de revestimentos concorrentes.

Como aplicar as tendências com foco em durabilidade

Materiais naturais não são automaticamente mais resistentes ou sustentáveis. Procedência, acabamento, possibilidade de reparo e cuidados exigidos precisam ser avaliados. Fibras trançadas, tecidos com relevo e superfícies porosas apresentam necessidades distintas de limpeza, que devem ser verificadas antes da compra.

Uma atualização gradual reduz decisões desconectadas. Preservar móveis em boas condições, selecionar uma cor de destaque e acrescentar poucas texturas permite testar a composição antes de investimentos maiores. Em salas compactas, armazenamento fechado e mesas proporcionais ajudam a conciliar expressão estética com ordem visual.

Uma sala atual sem perder a familiaridade

A sala de 2027 pode incorporar novidades sem perder familiaridade. A tendência mais útil é aquela que cabe no ambiente, no orçamento e na vida cotidiana.

Referências

WGSN. Cor do Ano 2027: Luminous Blue. 2025. Disponível em: https://www.wgsn.com/pt/blog/cor-do-ano-2027-luminous-blue.

HOUZZ. 2025 U.S. Houzz Emerging Summer Trends Report. 2025. Disponível em: https://st.hzcdn.com/static/econ/2025_U.S._Houzz_Emerging_Summer_Trends.pdf.

CASA VOGUE. O retorno das texturas naturais e como aplicar em casa agora. 2026. Disponível em: https://casavogue.globo.com/decoracao/noticia/2026/03/decoracao-texturas-naturais.ghtml.

TEIXEIRA, Frederico Mendes. Percepção de naturalidade do material e escolha dos usuários: ênfase em madeira maciça e MDF revestido com laminados melamínicos. 2013. Dissertação. Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/items/7b7c1bbf-29a7-4234-816e-1caa95624745.

MAMIĆ, D.; DOMLJAN, D. Positive aspects of using solid wood in interiors on human wellbeing: A review. Drvna industrija, 2023. Disponível em: https://hrcak.srce.hr/308498.