Cássio Gois viabiliza obras de pavimentação e drenagem no distrito de Riozinho

Por Assessoria

Publicada em 23/10/2026 às 13h50

A poeira e a lama que por décadas fizeram parte da rotina dos moradores do distrito de Riozinho, em Cacoal, começam a dar lugar a uma nova realidade. As obras de pavimentação asfáltica e drenagem nas ruas Rafael Scardini e João Paulo estão em fase avançada de execução, levando melhorias à infraestrutura e mais qualidade de vida à comunidade.





Os serviços contemplam vias importantes do conhecido trecho do “Y” do Riozinho, que concentram o acesso ao transporte público, incluindo o principal ponto de entrada e saída dos ônibus, além da unidade de saúde do distrito. A intervenção representa um avanço significativo para os moradores, que aguardavam há mais de 30 anos por uma solução definitiva para os problemas enfrentados, especialmente nos períodos de chuva e de estiagem.



As obras são resultado da articulação do deputado estadual Cássio Gois em parceria com o Governo de Rondônia, por meio do governador coronel Marcos Rocha, a Prefeitura de Cacoal e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).



“Quero agradecer ao governador coronel Marcos Rocha e ao ex-prefeito Adailton Furia pelo compromisso e pela parceria para resolver um problema tão antigo dessa comunidade. São mais de 30 anos de espera, e ver essa obra avançando é motivo de muita satisfação. Agora, a poeira e a lama vão ficando para trás, dando lugar a mais segurança, melhores condições de acesso e qualidade de vida para a população do Riozinho”, destacou o deputado Cássio Gois.



Sonho antigo começa a se tornar realidade



Para quem conviveu durante décadas com as dificuldades de trafegar pelas ruas do distrito, o avanço das obras representa a concretização de uma antiga reivindicação. A moradora Luzia Bucker se emocionou ao agradecer pelo trabalho realizado e destacou a importância da pavimentação para a comunidade.



“São mais de 30 anos esperando por esse asfalto. A gente sonhava com esse momento, e agora está vendo acontecer. É uma alegria muito grande saber que esse sonho virou realidade e que vamos deixar para trás a poeira e a lama. Só temos a agradecer a todos que ajudaram para que isso acontecesse”, afirmou a moradora.



O morador Hélio Salcedo também agradeceu ao deputado Cássio Gois pelo trabalho e pela atenção dedicada ao distrito. Para ele, as melhorias representam uma mudança importante para quem vive na localidade.



“Quero agradecer ao deputado Cássio Gois por olhar com carinho para o Riozinho. É um deputado que falou e fez, que veio e trouxe melhorias para a nossa comunidade. Esperamos muito por isso, e hoje estamos vendo as coisas acontecerem. Muito obrigado por tudo”, ressaltou.



Cássio Gois reforçou que mantém um carinho especial pelo distrito de Riozinho e que continuará trabalhando em busca de investimentos que atendam às necessidades da população.



“Esse é um marco para o Riozinho. Estamos falando de dignidade, de respeito a uma comunidade que esperou por muitos anos e que agora começa a ver essa transformação acontecer. Tenho um carinho especial por essa população e reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando e buscando recursos para levar mais melhorias aos municípios e distritos de Rondônia”, concluiu o parlamentar.