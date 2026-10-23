Prefeitura alerta para necessidade de aplicação da vacina Pneumo 20 em crianças de dois meses e 1 ano de idade

Por Assessoria

Publicada em 23/10/2026 às 14h16

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, informa que a vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) está disponível nas salas de vacina do município.

A Pneumo 20 é voltada especialmente para crianças com dois meses e 1 ano de idade. O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças como pneumonia, meningite e otite média, além de outras infecções pneumocócicas.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, orienta que os pais ou responsáveis procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para receber informações da equipe sobre o esquema vacinal indicado para cada criança. “A vacinação é a medida mais eficaz para proteger as crianças contra as doenças pneumocócicas e prevenir complicações que podem levar a internações e, nos casos mais graves, até mesmo a óbito”, alertou.

Além do público infantil contemplado, a Pneumo 20 também é indicada para indígenas com mais de 5 anos de idade sem histórico de vacinação com vacina pneumocócica conjugada, pessoas com 60 anos ou mais e indivíduos com condições clínicas especiais, conforme os critérios de indicação e atendimento do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).