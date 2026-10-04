Cacoal registrou 594 acidentes em seis meses e cruzamentos concentram ocorrências

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 04/10/2026 às 14h02

O mapa dos acidentes de trânsito em Cacoal revela uma concentração preocupante de ocorrências nos cruzamentos da cidade. Dados utilizados em levantamento recente da Secretaria Municipal de Trânsito apontam 594 sinistros no município durante os primeiros seis meses de 2026. As informações foram ao ar no programa Comando na TV.

Do total, 259 ocorrências foram classificadas como colisões transversais, quando a lateral de um veículo é atingida por outro. O número representa aproximadamente 44% de todos os acidentes registrados no período e reforça o alerta principalmente para os cruzamentos e pontos de convergência do tráfego urbano.

O levantamento foi elaborado a partir de registros de acidentes, informações do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) e dados acompanhados pela própria Secretaria Municipal de Trânsito.

Segundo o secretário municipal de Trânsito, coronel PM Sityá a avaliação dos registros aponta forte participação do comportamento humano nos acidentes ocorridos na cidade.

Entre as situações identificadas no levantamento estão 273 ocorrências relacionadas à falta de atenção do condutor e outras 182 associadas à desobediência à sinalização.

Para o secretário, os números demonstram que somente a existência de placas, semáforos e fiscalização não é suficiente para evitar acidentes caso os motoristas, motociclistas e demais usuários das vias não adotem uma postura mais preventiva.

A orientação é para que os condutores reduzam a velocidade nos cruzamentos, respeitem a preferência, observem a sinalização e redobrem a atenção antes de avançar sobre outra via.

Outro dado destacado pela Secretaria Municipal de Trânsito é a ocorrência de mortes no trânsito de Cacoal. De acordo com o secretário, o município já contabilizou cerca de oito óbitos relacionados a sinistros de trânsito em 2026.

Diante desse cenário, a Semttran afirma que vem intensificando atividades de educação para o trânsito, com trabalhos realizados em escolas, empresas e outros espaços da comunidade.

A estratégia busca atuar diretamente sobre o comportamento dos condutores.

“Todo mundo precisa chegar em casa, todo mundo tem família”, destacou o secretário ao defender maior responsabilidade de quem conduz motocicletas, automóveis, ônibus e outros veículos.

O crescimento de Cacoal também aumenta o desafio da mobilidade urbana. O município se aproxima dos 100 mil habitantes e possui uma frota estimada em aproximadamente 88 mil veículos, o que significa quase um veículo registrado para cada morador.

A combinação de uma frota elevada com o aumento da circulação nas principais avenidas e cruzamentos exige, segundo a Secretaria, investimentos em mobilidade, fiscalização, engenharia de tráfego e, principalmente, educação.

O mapa utilizado no estudo ajuda a identificar justamente onde os acidentes estão acontecendo com maior frequência e poderá servir de instrumento para direcionar intervenções nos pontos considerados mais críticos.

Para a Secretaria Municipal de Trânsito, entretanto, qualquer mudança estrutural precisa ser acompanhada pela mudança de comportamento de quem utiliza as vias.