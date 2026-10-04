Cacoal integra plano de 3.290 cirurgias do Agora Tem Especialistas em Rondônia

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 04/10/2026 às 16h46

O Hospital Regional de Cacoal e o Hospital Municipal de Cacoal foram incluídos entre as unidades executoras de um planejamento do SUS com demanda estimada de 3.290 cirurgias em Rondônia. A atualização da pactuação do programa Agora Tem Especialistas foi publicada nesta quarta-feira, 30 de setembro, no Diário Oficial do Estado.

A Resolução nº 295/2026/SESAU-CIB, emitida em caráter ad referendum, trata da Modalidade 2 do componente de prestação de serviços em caráter complementar. O ato é datado de 29 de setembro e substitui a Resolução CIB nº 174, de maio deste ano.

Além dos dois hospitais de Cacoal, a relação inclui o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, os hospitais regionais de Buritis e São Francisco do Guaporé e o Hospital Municipal de Alvorada d’Oeste.

O anexo apresenta dez tipos de cirurgia, com procedimentos de ginecologia, gastroenterologia e urologia. Entre eles estão cirurgias de hérnia, retirada de vesícula por videolaparoscopia e histerectomias. A soma das demandas cirúrgicas listadas resulta em 3.290 procedimentos.

O documento prevê ainda 3.290 avaliações de risco cirúrgico, registradas separadamente. Esse número não deve ser somado ao de cirurgias como se representasse operações adicionais.

A resolução organiza o planejamento estadual, mas não distribui os quantitativos por hospital nem informa calendário de atendimento. A publicação também não comprova que as cirurgias já tenham sido realizadas ou que todas serão executadas em Cacoal.