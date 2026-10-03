Bolo de 112 metros reúne milhares de pessoas para celebrar aniversário de Porto Velho; Cerca de 30 mil pessoas participaram das comemorações

Por Jhon Silva

Publicada em 03/10/2026 às 08h20

O primeiro pedaço de bolo trouxe junto o sorriso de quem esperou desde cedo para cantar parabéns para Porto Velho. A artesã Dulce Moreira, moradora do bairro Nossa Senhora das Graças, chegou ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré às 14h30 e foi uma das primeiras a experimentar o bolo preparado para os 112 anos da capital.

“Estou muito feliz de estar aqui participando dessa festa. Só tenho a agradecer a todos que prepararam esse momento para a nossa cidade. E posso dizer que o bolo está uma delícia”, contou Dulce, depois de provar o primeiro pedaço.

Mas teve gente que chegou ainda mais cedo. Neuri Aparecida, de 56 anos, moradora do bairro Socialista, estava no local desde as 10h. A espera, segundo ela, valeu a pena.

“Cheguei cedo porque queria participar de tudo e garantir meu lugar nessa comemoração. É muito bonito ver tanta gente reunida para festejar Porto Velho. A gente encontra pessoas, conversa, se diverte e ainda canta parabéns para a nossa cidade”.

Nesta sexta-feira (2), o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré se transformou em um grande ponto de encontro. Cerca de 30 mil pessoas participaram do tradicional corte do bolo, reunindo diferentes gerações em uma das atividades mais aguardadas da programação de aniversário.

E o tamanho acompanhou a idade da aniversariante. Foram 112 metros de bolo, um para cada ano de Porto Velho, e mais de duas toneladas preparadas para serem compartilhadas com o público.

Entre tantas histórias estava a de Maria Édson. Aos 90 anos, a moradora do bairro Nova Porto Velho nasceu em São Paulo, mas encontrou na capital rondoniense um lugar para chamar de seu.

“Eu nasci em São Paulo, mas Porto Velho conquistou meu coração. É uma cidade que eu amo e onde construí parte da minha vida. Aos 90 anos, poder estar aqui comemorando mais um aniversário da cidade é uma alegria muito grande”.

A festa também ultrapassou os limites da capital. Deivid de Souza, de apenas 11 anos, saiu de Candeias do Jamari para acompanhar a comemoração.

“Eu vim para participar do aniversário de Porto Velho e achei muito legal. Tem muita gente, muita coisa acontecendo e eu estava esperando para experimentar o bolo. Foi um dia muito divertido”, disse Deivid.

A distribuição das porções aconteceu de forma organizada, com equipes orientando o público durante o atendimento.

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, acompanhou a mobilização.

“Foi um trabalho preparado para receber milhares de pessoas com organização. Quando vemos crianças, adultos e idosos juntos cantando parabéns para Porto Velho, percebemos que esse é muito mais do que o momento de cortar um bolo. É um encontro da população com a própria cidade”.

Para o prefeito Léo Moraes, dividir o bolo com milhares de pessoas também simbolizou a proposta de realizar uma comemoração aberta às famílias.

“São 112 anos de histórias construídas por quem nasceu aqui e também por quem escolheu Porto Velho para viver. Hoje tivemos diferentes gerações reunidas para cantar parabéns e dividir esse momento. É emocionante celebrar a nossa cidade junto com a nossa gente”.

E depois de tanta expectativa, o segredo da receita finalmente foi revelado. O bolo dos 112 anos foi preparado com pão de ló, recheio de doce de leite e castanha, além do toque regional do cumaru, ingrediente amazônico escolhido para dar identidade e sabor à comemoração.

Todo o bolo servido à população foi custeado pelo Supermercado IG, parceiro da iniciativa e produzido pelo Sistema Fecomércio Rondônia, Sesc, Senac e Sindipan.