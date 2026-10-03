Banda K7 encerra comemorações dos 112 anos de Porto Velho com show especial; apresentação acontece neste sábado 

Por Letícia Regis

Publicada em 03/10/2026 às 09h02

As comemorações pelos 112 anos de Porto Velho serão encerradas com muita música e uma atração que representa a força da cultura e da produção artística de Rondônia. A Banda K7 será responsável pelo show de encerramento da programação especial preparada pela Prefeitura de Porto Velho.

A apresentação acontece neste sábado (3), a partir das 21h10, com uma programação especial que, além de proporcionar uma noite de música e entretenimento ao público, também contará com a gravação do audiovisual da Banda K7.

Com atuação no cenário musical de Rondônia, a banda K7 leva para o palco um repertório que reúne diferentes referências e estilos, valorizando a música produzida no estado e aproximando o público da cultura local.

A gravação do audiovisual será realizada durante a apresentação, transformando o show em um momento ainda mais especial para o grupo e para quem estiver presente. A proposta é registrar a energia da apresentação e a participação do público em uma noite que marca o encerramento das celebrações pelo aniversário da capital.

A programação preparada pela Prefeitura busca oferecer diferentes experiências à população durante as comemorações.

“Nós cumprimos aquilo que pretendemos entregar. Nosso foco era resgatar o que há de melhor na nossa cidade, com o retorno dos passeios pelos trilhos, visitas em pontos históricos, corrida ao pôr do sol e tantas outras atrações. Agora, encerrar a comemoração com apresentações musicais e artistas que contribuem para a valorização da cultura é muito importante para todos nós”, disse o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

“A Funcultural se colocou à disposição para fazer parte dessa grande festa. Estamos muito felizes em poder encerrar os 112 anos da nossa cidade em grande estilo, com muita música e diversão para todas as famílias porto-velhenses”, afirmou a presidente da Fundação Cultural, Débora Figueiredo.

Programação

21h10 às 22h — Gravação do audiovisual da Banda K7

A Prefeitura convida a população para participar do encerramento das comemorações dos 112 anos de Porto Velho e prestigiar a apresentação da Banda K7. A presença do público será parte importante desse momento, que une música, cultura e celebração em uma noite especial para a capital.