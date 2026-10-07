Audiência pública reúne comunidade para debater PPP dos resíduos sólidos e apresenta projeto de concessão de serviço

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 07/10/2026 às 09h00

A comunidade no centro de uma decisão que poderá impactar a rotina da cidade por décadas. Assim foi a audiência pública realizada nesta terça-feira (6), que apresentou o projeto de concessão do serviço de resíduos sólidos, previsto para vigorar pelos próximos 30 anos.

O encontro foi realizado no Teatro Banzeiros e contou com a participação de agentes públicos, comunidade e profissionais que atuam na área de resíduos sólidos dentro da capital rondoniense.

No local, o público presente teve a oportunidade de conhecer o modelo de prestação do serviço, os custos previstos e a estrutura pensada pela administração pública para transformar a maneira como Porto Velho lida com seus resíduos.

A reportagem conversou com Milton Neves de Oliveira, que acompanhou a audiência pública e fez questão de expressar sua satisfação em ter a oportunidade de participar de uma iniciativa da prefeitura que coloca o cidadão como foco central desse projeto.

“Eu acredito que os resíduos não podem ser chamados de lixo, porque são materiais que geram emprego e renda para muita gente. Com essa PPP vamos ter uma nova forma de cuidar dos nossos resíduos, por isso a prefeitura está de parabéns em convocar toda a sociedade”, disse Milton Neves de Oliveira.

Gerente jurídico da PPP e secretário executivo de Política Intersetorial de Porto Velho, Maxwel Mota de Andrade destacou a preocupação do Executivo Municipal em dar a maior transparência possível ao projeto.

“É indispensável que a sociedade saiba de todos os meandros de como esse novo modelo de contrato irá se realizar, por isso estamos levando essa audiência não apenas para a capital, mas também aos distritos que são impactados diretamente com essa política pública”, afirmou Maxwel Mota.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância que a gestão municipal dá à opinião dos munícipes em todos os temas que envolvem a vida dos porto-velhenses.

“É um tema que interessa a todos nós. Uma coleta de resíduos feita com responsabilidade, compromisso ambiental e foco social é capaz de mudar o destino de uma cidade”, afirmou Léo Moraes.

Como a futura prestação do serviço deverá alcançar diferentes regiões do município, novas audiências públicas serão realizadas nos distritos de São Carlos, no dia 14, e Calama, no dia 15.

O encontro desta terça-feira, no Teatro Banzeiros, e as audiências nos distritos serão transmitidos em tempo real pelo canal oficial da Prefeitura de Porto Velho no YouTube.