Atletas jaruenses fazem bonito no Brasileiro Norte Jiu-Jitsu Desportivo em Vilhena

Por Anoticiamais

Publicada em 06/10/2026 às 09h02

Os atletas jaruenses que participaram no último sábado (03) do Brasileiro Norte de Jiu-Jitsu, em Vilhena. A competição foi organizado pela Federação de Jiu-Jitsu Desportivo de Rondônia (FJJDRO).

O atleta Micael foi o terceiro colocado na categoria Gi 88kg (Com Kimono) e também na No-Gi 82kg (Sem Kimono). O atleta Gustavo foi vice-campeão na No-Gi 82kg.

Já a atleta Alice Akaki foi a campeã na Absoluto (categoria sem limite de peso) Gi e também na categoria Gi 64kg, em ambas por finalização de mata leão.

Os atletas participaram da competição representando a equipe Kobra Team Jaru e a academia Hype Gym, sob comando dos professores Jefferson Sapucaia e Wesllem Pinheiro.