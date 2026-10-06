Jheny se separa de Arthur Aguiar e nega relação com dívidas

Por IG

Publicada em 06/10/2026 às 09h53

Jheny Santucci, de 26 anos, anunciou nesta terça-feira (6) o fim de seu casamento com Arthur Aguiar, de 37 anos. A influenciadora, que está grávida do segundo filho com o ator, publicou um comunicado nas redes sociais e afirmou que o término nada tem a ver com as recentes notícias que expuseram dívidas bancárias do famoso e uma ação de despejo do apartamento onde o ex-casal vive.

"Eu e Arthur iremos seguir caminhos separados. Não pretendo estender o assunto ou expor detalhes sobre a decisão que pertence à nossa vida particular", começou Jheny.

Na sequência, a influenciadora afirmou que a relação com o ator será exclusivamente voltada à criação dos filhos."A partir de agora, nossa relação será exclusivamente voltada aos nossos filhos e às responsabilidades que compartilhamos como pais", disse.

Jheny ainda ressaltou os motivos que levaram ao fim do casamento não estão ligados à exposição de dívidas do ator, relacionadas a cartões de crédito e falta de pagamento do aluguel do apartamento onde moram. "Também faço questão de esclarecer que essa decisão não tem qualquer relação com as recentes ou especulações envolvendo questões financeiras", destacou.

"Peço apenas respeito e privacidade neste momento, principalmente por existirem crianças envolvidas", concluiu Jheny.

Vale destacar que um primeiro pronunciamento já havia sido publicado pela influenciadora nesta segunda-feira (5). No entanto, a publicação foi apagada poucos minutos depois. "Eu e Arthur não estamos mais juntos. Cada um seguirá sua vida e não quero falar disso mais. Obrigada por quem torcia por nossa família!", escreveu ela.

O casamento chega ao fim apenas três meses após os famosos oficializarem a união, em 18 de julho, em uma cerimônia discreta realizada em São Paulo.

O relacionamento começou em 2023, poucos meses depois de Arthur anunciar o fim de seu casamento com Maíra Cardi , com quem foi casado de 2017 a 2022. O término da relação com Maíra foi marcado por polêmicas, incluindo a exposição de 16 traições por parte do ator.

Jheny e Arthur são pais de Gabriel, de 2 anos, e esperam um segundo filho juntos. O anúncio da nova gravidez da influenciadora ocorreu em agosto. "Deus fez questão de deixar claro que quem escreve a nossa história é Ele. Cabia ainda mais amor", escreveram na ocasião.

Nas últimas semanas, Arthur Aguiar viu seu nome envolvido duas polêmicas relacionadas à inadimplência. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, o ator enfrenta duas ações na Justiça: uma ordem de despejo e uma ação relacionada à dívidas de cartão de crédito movida pelo banco Bradesco. Somadas, as dívidas do ator ultrapassam os R$ 500 mil.

A ação de despejo está relacionada ao apartamento onde o ator vive com a família, localizado em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. A informação foi divulgada no dia 25 de setembro pela colunista Fábia Oliveira, que afirmou que a suposta dívida é de aproximadamente R$ 166 mil, valor que se acumulou após ele ter deixado de cumprir suas obrigações como locatário desde maio deste ano.

Já o processo relacionado à dívidas bancárias foi movido pelo banco Bradesco, que entrou com uma cobrança por valores relacionados a seis cartões de crédito. O montante citado pelo banco na ação é referente a débitos registrados até agosto deste ano e chega a quase R$ 400 mil.