Alunos da Escola Jamil Vilas Boas participam de aula de Educação Ambiental em meio à natureza

Por Geovana Fernandes

Publicada em 06/10/2026 às 10h27

Na manhã da segunda-feira (5), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), promoveu uma aula especial de Educação Ambiental para 18 alunos do quinto ano da Escola Jamil Vilas Boas. A atividade foi realizada em meio à natureza, no Parque Ecológico, proporcionando aos estudantes uma experiência de aprendizado, conscientização e contato direto com o meio ambiente.

A ação contou com a participação do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), que, em parceria com a equipe da Semeia, desenvolveu atividades educativas e ministrou uma palestra sobre a importância da preservação ambiental. Os estudantes também participaram de um passeio pelo parque, onde puderam conhecer o espaço, acompanhar as orientações dos educadores e aprender sobre a conservação da natureza.

Os 18 alunos foram acompanhados pela diretora e pela vice-diretora da escola. Durante a programação, os estudantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e fazer questionamentos aos profissionais, ampliando o conhecimento sobre a importância de preservar o meio ambiente.

A iniciativa faz parte do trabalho desenvolvido pela administração municipal para fortalecer a Educação Ambiental entre crianças e adolescentes. A proposta segue as orientações do prefeito Affonso Cândido (PL), que tem destacado a importância de formar, desde cedo, cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação da natureza.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, a Educação Ambiental integra o cronograma permanente de ações da Semeia, com o objetivo de alcançar o maior número possível de crianças. “Os alunos acompanharam e absorveram as informações dos educadores ambientais, assistiram à palestra sobre Educação Ambiental e, ao final, fizeram questionamentos. Foi uma manhã de muito aprendizado e conscientização”, destacou o secretário.

Para participar da atividade, a escola entrou em contato previamente com a equipe da Semeia e solicitou o agendamento da visita, informando a data e o horário desejado. Com a programação definida, os estudantes foram recebidos no Parque Ecológico para uma manhã de aprendizado em contato com a natureza.