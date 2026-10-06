Economia amplia estrutura tecnológica para modernizar serviços ao contribuinte de Porto Velho

Por Emily Costa

Publicada em 06/10/2026 às 11h19

A Secretaria Municipal de Economia (Semec) começa a receber novos equipamentos de tecnologia que integram o processo de modernização de sua estrutura de hardware e software. A iniciativa é conduzida pela área de tecnologia da Prefeitura de Porto Velho e prevê uma nova arquitetura tecnológica para ampliar a capacidade de processamento, segurança da informação e prestação de serviços da secretaria.

Os primeiros computadores, que serão utilizados como estações de trabalho, já chegaram e devem ser instalados a partir da próxima semana. A estrutura também contará com um novo computador central, soluções de hiper convergência e licenças de inteligência artificial.

Para o prefeito Léo Moraes, o investimento em tecnologia contribui para uma gestão pública mais eficiente e para a melhoria dos serviços oferecidos à população. “Estamos avançando na modernização da Prefeitura porque tecnologia também significa mais eficiência, segurança e agilidade para quem precisa dos serviços públicos. Nosso objetivo é fortalecer a estrutura do município para que o cidadão tenha um atendimento cada vez mais rápido, simples e eficiente.”

Novos computadores, servidor central, soluções de hiperconvergência e licenças de inteligência artificial reforçarão a estrutura tecnológica da secretaria

Para o Superintendente Municipal de Tecnologia e Informação (SMTI), Cezar Marini, a modernização do parque tecnológico resulta da colaboração entre as áreas técnicas e integra a estratégia do município para ampliar a capacidade de resposta da administração pública. “A SMTI tem trabalhado em parceria com a Semec para estruturar uma infraestrutura tecnológica compatível com as necessidades da pasta. Essa colaboração permite alinhar equipamentos, sistemas e soluções às demandas dos setores, contribuindo para mais agilidade nos processos e qualidade na prestação dos serviços ao contribuinte.”

Tecnologia reforça fiscalização tributária

Além de apoiar as atividades administrativas e o atendimento ao contribuinte, a nova estrutura tecnológica deve ampliar a capacidade da Semec para trabalhar com dados fiscais. O objetivo é fortalecer mecanismos de controle e análise capazes de identificar inconsistências, apoiar a formação de malhas fiscais e subsidiar ações de fiscalização relacionadas aos tributos sob responsabilidade do Município.

A estrutura também dará suporte às ações de combate à sonegação, à evasão e à elisão fiscal, com o cruzamento e a análise de informações. O uso de recursos tecnológicos amplia a capacidade de processamento de dados e fortalece a atuação da administração tributária na identificação de situações que demandem análise e fiscalização.

Wagner Garcia destacou que a modernização tecnológica fortalece os processos internos, integra informações e melhora o atendimento ao contribuinte

O secretário municipal de Economia, Wagner Garcia, destaca que a modernização tecnológica integra um projeto mais amplo de fortalecimento da secretaria. Segundo ele, a atualização da infraestrutura contribui para aprimorar os processos internos, integrar informações e ampliar a capacidade de resposta dos serviços prestados à população. “Nossa missão é tornar a Secretaria Municipal de Economia uma referência no desempenho de suas funções institucionais. Para isso, precisamos de processos eficientes, informações integradas e uma estrutura tecnológica que acompanhe as necessidades da secretaria e contribua para melhorar o atendimento ao contribuinte.”

Esse é mais um passo da administração municipal para simplificar e integrar os serviços voltados ao contribuinte portovelhense. Entre as iniciativas estão a digitalização dos processos de licenciamento, a classificação das atividades por nível de risco, a dispensa de alvará para atividades de baixo risco, o alvará automático por autodeclaração e a consulta de viabilidade de endereço.

A modernização da infraestrutura tecnológica ocorre de forma gradual, acompanhando a implantação dos sistemas e das soluções que serão utilizadas pela secretaria.