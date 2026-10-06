Semader intesifica trabalhos de infraestrutura na zona rural do município

Por Assessoria

Publicada em 06/10/2026 às 11h37

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMADER), segue intensificando os trabalhos nas comunidades rurais do município.

As equipes estão atuando em diferentes pontos da zona rural com serviços de limpeza de barrancos, cortes de morros, patrolamento e cascalhamento, garantindo melhores condições de trafegabilidade para moradores e produtores.

Além da recuperação das estradas, a SEMADER também mantém o atendimento aos produtores por meio do Programa Porteira Adentro, levando os serviços da Prefeitura diretamente às propriedades e contribuindo para o fortalecimento da produção rural.

As ações fazem parte do compromisso da administração municipal de estar presente nos quatro cantos de Espigão d’Oeste, apoiando quem vive no campo e movimenta a economia do município.

Mais estradas, mais produção e mais apoio ao produtor.