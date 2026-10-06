Prefeitura oferece consultoria gratuita para empresas ampliarem inclusão no mercado de trabalho

Por Jhon Silva

Publicada em 06/10/2026 às 11h32

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), disponibiliza às empresas do município o programa Conexão Produtiva, serviço gratuito de consultoria voltado ao fortalecimento da inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes no mercado de trabalho.

A iniciativa integra a política municipal de empregabilidade e tem como objetivo oferecer suporte técnico às empresas para que possam estruturar seus processos de contratação, inclusão, permanência e desenvolvimento profissional.

Além de contribuir para o cumprimento da Lei de Cotas, o programa auxilia as organizações na identificação de barreiras existentes no ambiente de trabalho e na construção de estratégias adequadas à realidade de cada empresa e trabalhador.

“O município está colocando conhecimento técnico à disposição das empresas para facilitar esse processo. Nosso objetivo é construir uma relação em que o poder público e o setor produtivo trabalhem juntos, não apenas para ampliar as contratações, mas para garantir condições de permanência, desenvolvimento e crescimento profissional das pessoas com deficiência e neurodivergentes”, explicou o secretário da Semias, Paulo Afonso.

COMO FUNCIONA A participação começa com o preenchimento do Formulário de Interesse. Na sequência, representantes da empresa participam de uma reunião de apresentação, quando são explicadas as etapas da consultoria e as responsabilidades de cada parte.

Com a adesão, é firmado um Termo de Compromisso e iniciado o acompanhamento técnico.

Entre as atividades desenvolvidas estão a identificação de barreiras no ambiente profissional, avaliação das necessidades do trabalhador, elaboração do PAR – Plano de Adaptação Razoável, implementação e acompanhamento das adaptações e capacitação de gestores e equipes.

O acompanhamento também considera indicadores de contratação, permanência, desenvolvimento e promoção profissional. As informações produzidas pelas empresas participantes contribuirão para a construção de dados do Observatório Municipal da Inclusão, auxiliando o município na avaliação e formulação de novas políticas públicas.

Para o prefeito Léo Moraes, a aproximação com as empresas é fundamental para ampliar oportunidades. “A Prefeitura quer ser parceira de quem gera emprego e também de quem busca uma oportunidade. Com o Conexão Produtiva, oferecemos suporte para que as empresas estejam mais preparadas para incluir e para que pessoas com deficiência e neurodivergentes encontrem condições de permanecer, trabalhar e crescer profissionalmente. Inclusão também é desenvolvimento econômico e social”.

SELO EMPRESA AMIGA DA INCLUSÃO

As empresas participantes que atenderem aos critérios estabelecidos poderão receber o Selo Empresa Amiga da Inclusão e integrar o Ecossistema Municipal de Inclusão.

O reconhecimento é destinado às organizações que adotam práticas voltadas à inclusão, permanência, desenvolvimento e valorização profissional das pessoas com deficiência.

Acesso o serviço pelo PVH +.