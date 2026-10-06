Prefeitura promove I Capacitação em Avaliação do Pé Diabético para enfermeiros da rede municipal de Porto Velho

Por Taiana Mendonça

Publicada em 06/10/2026 às 12h02

Com foco no fortalecimento do atendimento preventivo na atenção básica, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou a I Capacitação em Avaliação do Pé Diabético. A formação reuniu 67 enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona urbana no auditório da secretaria.

A iniciativa foi promovida pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), em conjunto com o Núcleo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (NDCNT) e a Divisão de Educação Permanente. Ministrado pela enfermeira Amanda Diniz Del Castillo, gerente da Divisão de Educação Permanente, o treinamento orientou os profissionais sobre exames clínicos e testes de sensibilidade nos membros inferiores.

O que essa capacitação significa para a população?

Na prática, o diabetes não controlado pode comprometer a circulação e os nervos das pernas e pés, reduzindo a sensibilidade do paciente. Pequenos machucados podem passar despercebidos e evoluir para feridas graves ou amputações. Durante a capacitação, os enfermeiros também receberam treinamento prático para o manuseio do doppler vascular portátil e fotóforo, novos equipamentos repassados pelo Ministério da Saúde por meio da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), que serão utilizados nas unidades de saúde urbanas para qualificar a avaliação circulatória e o diagnóstico precoce.

A chefe do Núcleo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Semusa, Soraya Dalboni Gonzaga Chagas, destacou o objetivo da reciclagem. "A capacitação é voltada para a avaliação da neuropatia diabética. Reunimos os enfermeiros da zona urbana para essa reciclagem, garantindo uma avaliação mais precisa e levando mais segurança e qualidade de vida aos nossos pacientes", afirmou Soraya Dalboni.

A Secretária Municipal de Saúde reforçou a importância técnica e preventiva do protocolo nas unidades básicas. "Na prática, essa capacitação se reflete no atendimento direto no posto de saúde. Quando o enfermeiro identifica a perda de sensibilidade logo no início, conseguimos evitar complicações graves e internações. Nosso compromisso é capacitar e padronizar a rotina das equipes para oferecer um cuidado preventivo e resolutivo em toda a cidade", destacou a Secretária.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou o impacto da chegada dos novos equipamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde para a rede municipal. "Estamos estruturando nossas unidades com equipamentos modernos, como o doppler e o fotóforo recebidos em parceria com a AgSUS e o Ministério da Saúde. Aliado à capacitação dos nossos enfermeiros, esse investimento garante mais recursos técnicos na ponta, permitindo exames precisos e um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente para a população de Porto Velho".