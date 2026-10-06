Viveiro Municipal retoma distribuição de mudas na capital

Por Sema

Publicada em 06/10/2026 às 11h52

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), retoma em outubro a distribuição de mudas produzidas pelo Viveiro Municipal. A ação havia sido suspensa temporariamente durante o período de estiagem, como medida preventiva para preservar as plantas e garantir melhores condições para o desenvolvimento das mudas após o plantio.

A suspensão teve início em 10 de julho e foi estendida até outubro em razão das condições climáticas registradas durante o período de estiagem. Com a mudança do cenário e a chegada de condições mais favoráveis ao plantio, a Sema retoma a distribuição à população.

Para solicitar a doação de mudas, os interessados devem realizar um cadastro diretamente no Viveiro Municipal, localizado dentro do Parque Natural Municipal de Porto Velho. Cada CPF terá direito à retirada de até 50 mudas, respeitando também o limite estabelecido para cada espécie. O atendimento para cadastro e retirada ocorre das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30.

Espécies disponíveis

Entre as mudas disponíveis para doação estão espécies frutíferas, floríferas e outras espécies produzidas pelo Viveiro Municipal. A relação prevista para outubro inclui:

Frutíferas: açaí, abiú, bacaba, jatobá, buriti, biribá, cupuaçu, caju, goiaba, graviola, ingazinha, jambo, marmelo, patauá, pitanga, jenipapo, cajá e ingá-de-metro.

Os limites de mudas variam conforme a espécie, com quantidades específicas para frutíferas e floríferas

Floríferas: acácia vermelha, acácia australiana, capitão do campo, ipê de jardim, ipê amarelo, ipê branco, ipê rosa, ipê-mirim, jacarandá, lanternreira, pata-de-vaca e ipê verde.

Também estão disponíveis outras espécies, como cojoba, moringa, cerejeira, tento, urucum, andiroba, oiti, munguba, olho-de-cabra, seringueira e canela.

A lista possui limites específicos para cada espécie. Entre as frutíferas, por exemplo, são disponibilizadas até cinco mudas de açaí, seis de abiú, oito de bacaba, seis de jatobá, oito de buriti, dez de biribá e oito de cupuaçu por pessoa. Já entre as floríferas, o limite varia conforme a espécie, como quatro mudas de acácia vermelha, quatro de acácia australiana, oito de ipê de jardim e oito de ipê rosa.

A decisão de interromper temporariamente a entrega levou em consideração o impacto da baixa umidade e da ausência de chuvas sobre as mudas recém-plantadas. Durante a estiagem, mesmo com a realização de cuidados como irrigação, as plantas podem enfrentar maior dificuldade de adaptação, o que aumenta o risco de perdas.

Segundo o secretário da Sema, Arthur Borin, a retomada ocorre após o período considerado mais crítico para o plantio.

“A retomada da distribuição acontece em um momento mais adequado para o plantio das mudas. Durante a estiagem, a prioridade foi preservar as plantas e evitar que elas fossem destinadas a um período em que as condições de desenvolvimento seriam mais difíceis. Agora, com um cenário mais favorável, voltamos a disponibilizar as mudas para a população e fortalecemos as ações de arborização do município”, explica Arthur Borin.

Distribuição de mudas integra ações da Sema para ampliar a arborização e incentivar a preservação ambiental em Porto Velho

A distribuição de mudas faz parte das ações desenvolvidas pela Sema para ampliar a arborização de Porto Velho e incentivar a participação da população na preservação ambiental. As mudas produzidas no Viveiro Municipal podem ser destinadas ao plantio em áreas adequadas, contribuindo para a formação e manutenção de espaços arborizados.

Para o prefeito Léo Moraes, a retomada representa a continuidade das ações ambientais do município e reforça a importância da participação dos moradores no processo de arborização da cidade.

“Estamos retomando a distribuição das mudas porque agora temos condições mais favoráveis para o plantio. Cada árvore plantada representa um investimento no futuro da nossa cidade, trazendo mais áreas verdes e contribuindo para a qualidade de vida da população. A Prefeitura faz a sua parte, mas a participação dos moradores também é fundamental para construirmos uma Porto Velho cada vez mais arborizada”, afirma o prefeito Léo Moraes.

A Sema orienta que, para realizar a solicitação, o interessado compareça ao Viveiro Municipal, dentro do Parque Natural Municipal de Porto Velho, durante o horário de atendimento, para efetuar o cadastro. Após o procedimento, poderá realizar a retirada das mudas, respeitando o limite geral de 50 unidades por CPF e os limites definidos para cada espécie.

A iniciativa integra o planejamento ambiental do município e busca incentivar o plantio de árvores de forma adequada, considerando as características climáticas de Porto Velho. Com o retorno da distribuição, a expectativa é ampliar a participação da população nas ações de arborização e contribuir para a construção de uma cidade mais verde e sustentável.