Corujão da Saúde atende urgências leves no período noturno em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 06/10/2026 às 11h41

Quem apresenta um problema de saúde inesperado durante a noite, mas sem sinais de gravidade, conta com o Corujão da Saúde em Porto Velho. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), mantém o serviço como suporte à rede de urgência, atendendo casos de baixa complexidade classificados como azul na avaliação de risco.

Entre as situações atendidas estão dor de cabeça, dor de garganta, sintomas gripais sem falta de ar, vômitos ou diarreia sem sinais de desidratação, pequenos ferimentos e reações alérgicas leves.

Em funcionamento desde fevereiro de 2025, cada unidade registra, em média, entre 70 e 90 atendimentos por noite.

“O Corujão amplia o atendimento no período noturno e ajuda a organizar o fluxo da nossa rede. É importante que a população saiba quando procurar esse serviço e quando um caso exige atendimento de maior complexidade”, explicou a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso.

O atendimento é realizado na USF Hamilton Gondim, na avenida José Amador dos Reis, s/n, bairro Tancredo Neves, zona Leste; e na USF Manoel Amorim de Matos, na rua Angico, nº 5030, bairro Cohab, zona Sul.

O serviço funciona das 18h à meia-noite, de segunda a sexta-feira, inclusive nos feriados, com entrada de novos pacientes até as 23h30. Não há restrição por bairro: qualquer morador de Porto Velho pode procurar uma das duas unidades.

Crianças acompanhadas pelos pais ou responsáveis também podem ser atendidas quando apresentarem sintomas compatíveis com urgências de baixa complexidade. Se houver necessidade de atendimento especializado, o paciente será encaminhado para a unidade de referência.

O prefeito Léo Moraes ressalta que a iniciativa também contribui para desafogar as unidades de maior complexidade. “Quando direcionamos cada paciente para o serviço adequado, conseguimos oferecer uma resposta melhor para todos. O Corujão atende os casos leves durante a noite e permite que as UPAs concentrem seus esforços nas situações que realmente exigem atendimento de urgência e emergência”.

O Corujão não substitui as consultas de rotina das Unidades de Saúde da Família e não realiza acompanhamento de doenças crônicas, pré-natal, exames preventivos, vacinação ou renovação de receitas de uso contínuo.

Em situações graves, como falta de ar intensa, dor no peito, perda de consciência, acidentes ou outros quadros com risco à vida, a orientação é procurar uma UPA ou acionar o Samu pelo telefone 192.