Noeli do Cirone agradece os 13.983 votos e apoiadores que acreditaram no trabalho de sua equipe

Por Eli Batista

Publicada em 06/10/2026 às 11h46

A candidata a deputada estadual Noeli do Cirone, disse na noite de domingo (04.10), que se sente agradecida pelo apoio recebido e pelo trabalho de sua equipe. Disputando pela primeira vez a um cargo público, ela obteve 13.983 votos. “Quero agradecer com muita sinceridade a cada um que foi pra rua, ”, disse.

Acompanhada pelo marido, deputado estadual Cirone Deiró, Noeli foi recebida, logo após a apuração dos votos, por assessores e aliados políticos. Num encontro cheio de emoção, a candidata recebeu inúmeras manifestações de apoio. “É maravilhoso receber todo esse carinho de vocês e podem ter a certeza de que nosso grupo vai continuar unido”, afirmou.

Cirone Deiró também agradeceu os votos e o apoio recebidos e disse que dará continuidade a seu trabalho, na Assembleia Legislativa, até o final de seu mandato, defendendo os interesses da população rondoniense. Sobre seu futuro político, o deputado disse que ainda vai estudar o assunto, junto com a equipe.