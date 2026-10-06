Polícia Militar de Rondônia ativa Polos de Atendimento e Gestão ao Veterano no interior do Estado

Por SECOM

Publicada em 06/10/2026 às 11h13

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) desenvolve, durante o mês de outubro, uma Campanha voltada aos veteranos, com a divulgação de informações e orientações sobre os serviços e direitos disponíveis ao público.

Segundo o porta-voz da Corporação, tenente-coronel PM Alex Miranda, a iniciativa inclui a divulgação do funcionamento dos Polos de Assistência e Gestão aos Veteranos (PAG Veterano) de forma descentralizada, com sede nos Comandos Regionais de Policiamento (CRPs), em Ji-Paraná (CRP II), Vilhena (CRP III) e Ariquemes (CRP IV).

A descentralização, estabelecida pelo Comando da Corporação, busca aproximar a administração, por meio da Coordenadoria de Pessoal da PMRO com os policiais militares veteranos que residem no interior do Estado, reduzindo o tempo de tramitação dos processos e proporcionando um atendimento mais próximo, acessível e humanizado.

Para o tenente-coronel Alex Miranda, a comunicação tem papel fundamental para garantir que os veteranos conheçam os serviços oferecidos e saibam onde e como buscar seus direitos.

Os serviços ofertados aos veteranos da Corporação estarão voltados a procedimentos relacionados à reserva, reforma, pensão, entre outros assuntos de interesse dos veteranos e de seus familiares. A proposta é ampliar o acesso às informações e reduzir deslocamentos desnecessários até Porto Velho.

“É fundamental que o veterano conheça os canais de atendimento disponíveis e tenha acesso a informações claras e objetivas sobre seus direitos. A descentralização dos serviços permite justamente essa aproximação, levando o atendimento para mais perto de quem vive no interior do Estado”, explicou o porta-voz.