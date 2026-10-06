Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua acontece de 19 a 23 de outubro

Por Assessoria

Publicada em 06/10/2026 às 11h05

De 19 a 23 de outubro, Ariquemes promove a I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua, com o projeto “Caminhos de Cuidado”, uma iniciativa que busca fortalecer o acolhimento, o cuidado e um novo olhar para quem vive em situação de rua.

E você também pode fazer parte dessa ação!

Estamos arrecadando:

* Roupas masculinas e femininas

* Cobertores

* Itens de higiene pessoal e bucal

Ponto de entrega: CREAS – Rua Bentevi, nº 3818, Setor 02

Horário: das 7h30 às 16h30

Cada doação pode representar cuidado, dignidade e esperança para alguém.

“A rua não é escolha. Um novo olhar para a população em situação de rua.”

Participe, doe e ajude a transformar vidas!